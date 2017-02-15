Тарифи на газ для населення з квітня можуть зрости ще на 40%

Комерційний директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив, що ціни на газ для населення з 1 квітня можуть вирости на 40%.

"Якщо не буде продовжено державне регулювання цін для потреб населення, так звані спеціальні обов'язки, то виходячи з поточних цін на газ на європейських ринках, курсу гривні і інших чинників, то можна очікувати, що ціни на газ для потреб населення зростуть на 40%. . Якщо держрегулювання продовжать, з чим ще повинен погодитися МВФ, оскільки в меморандумі уряд обіцяв МВФ, що спеціальні обов'язки вводилися тільки до 1 квітня, то тоді підвищення цін можливе вдасться відкласти до жовтня ", - заявив Вітренко, повідомляє "Новое время"

У той же час Вітренко зазначив, що якщо Стокгольмський арбітраж задовольнить позовні вимоги до російського "Газпрому" і держхолдинг почне імпортувати газ за ціною "хаб мінус" (європейська ціна мінус вартість транспортування від кордону Росії до Німеччини), тоді можна очікувати зниження оптової ціни для населення вдвічі порівняно з поточною ціною.

В іншому випадку можна очікувати, що "підвищення оптових цін на газ для потреб населення складе як мінімум 47%".

Нагадаємо, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і її шість дочірніх компаній 17 жовтня ініціювали арбітражне провадження проти Російської Федерації з вимогою відшкодувати збитки, завдані незаконним захопленням активів групи в Криму.

У свою чергу Стокгольмський арбітраж завершив слухання за позовом НАК "Нафтогаз України" до російського "Газпрому" щодо контракту на транзит газу.

Варто відзначити, що російський газовий монополіст "Газпром" подав позов у Стокгольмський арбітраж на рішення Господарського суду Києва.

Додамо, що за минулий рік загальна сума заборгованості населення України за оплату послуг ЖКГ збільшилася на 12,5 млрд грн, тобто більше ніж у два рази.