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Ціни на нафту виросли до максимумів з 2014 року

Ціна підскочила на 1,8 долара (2,51%) - до 73,38 долара за барель
Ціни на нафту еталонних марок підскочили після публікації звіту міністерства енергетики США, який вказав на скорочення запасів нафти і бензину в країні за підсумками минулого тижня.
Ціни на нафту виросли до максимумів з 2014 року Фото: gettyimages.com

Ціна червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures о 17:33 за київським часом 18 квітня підскочила на 1,8 долара (2,51%) - до 73,38 долара за барель, -  повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нафта WTI з постачанням в травні на торгах Нью-йоркської товарної біржі до зазначеного часу піднялася на 1,83 долара (2,75%) - до 68,35 долара за барель.

Обидві марки досягли максимальних позначок з кінця 2014 року: WTI з грудня, Brent - з листопада.

За даними Міненерго, запаси нафти в США на минулому тижні скоротилися на 1,07 млн ​​барелів, бензину - на 2,97 млн ​​барелів. Запаси дистилятів впали на 3,1 млн барелів.

Це в цілому співпало з оприлюдненими раніше даними Американського інституту нафти.

Відзначається, що попит на бензин становив 9,857 млн ​​барелів на добу - це рекордний показник в історії, при тому, що літній сезон водіння тільки починається.

Видобуток в Штатах піднявся на 15 тис барелів на добу, в черговий раз оновивши історичний максимум (10,54 млн б/д). При цьому імпорт нафти скоротився на 720 тис б/д, до 7,93 млн б/д, а експорт збільшився на 544 тис б/д, до 1,75 млн б/д.

У січні iPress.ua повідомляв, що ціни на нафту не демонструють єдиної динаміки в ході азіатських торгів, проте залишаються біля найвищих позначок більш ніж за три роки.

Нагадаємо, 12 грудня внаслідок вибуху на нафтопроводі в Лівії, ціни на нафтуоновили історичні рекорди. Вперше з 2015 року Brent перевищило позначку в 66 доларів, а WTI - 60.

 

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19 04 2018 08:54
ТЕГИ: нафта, ціни
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