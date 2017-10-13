Туреччина не потребує ЄС, - Ердоган

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган знову заявив, що Туреччина "не потребує ЄС", на тлі розбіжностей між двома сторонами та дипломатичної напруги між Анкарою й США.

"Якщо ви чесні, зробіть свою заяву, і ми завершимо роботу. Ми вас не потребуємо", - сказав Ердоган, повідомляє Hurriyet Daily News.

Нагадаємо, угоду про асоціацію між Туреччиною і Євросоюзом було підписано в 1963 році, а заявку на членство в ЄС Анкара подала в 1987-му. Переговори про вступ при цьому почалися тільки в 2005 році. За цей час були узгоджені 14 з 35 технічних пунктів, які турецькій владі необхідно виконати, щоб досягти стандартів європейської спільноти. Ще 17 пунктів на цей момент заблоковані, а щодо чотирьох тривають переговори. Розбіжності між Брюсселем і Анкарою, зокрема, стосуються позиції Туреччини щодо Кіпру та небажання багатьох європейських політиків бачити мусульманську країну в союзі.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначала у квітні, що введення президентом Туреччини смертної кари стане кінцем переговорів про її членство в Європейському Союзі. На початку вересня Меркель заявила, що спробує покласти край переговорам про членство Туреччини в ЄС.

Натомість президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер виступає проти припинення переговорів про вступ Туреччини до ЄС, як того вимагають окремі держави-члени і європарламентарі.