Туреччина не потребує ЄС, - Ердоган
"Якщо ви чесні, зробіть свою заяву, і ми завершимо роботу. Ми вас не потребуємо", - сказав Ердоган, повідомляє Hurriyet Daily News.
Нагадаємо, угоду про асоціацію між Туреччиною і Євросоюзом було підписано в 1963 році, а заявку на членство в ЄС Анкара подала в 1987-му. Переговори про вступ при цьому почалися тільки в 2005 році. За цей час були узгоджені 14 з 35 технічних пунктів, які турецькій владі необхідно виконати, щоб досягти стандартів європейської спільноти. Ще 17 пунктів на цей момент заблоковані, а щодо чотирьох тривають переговори. Розбіжності між Брюсселем і Анкарою, зокрема, стосуються позиції Туреччини щодо Кіпру та небажання багатьох європейських політиків бачити мусульманську країну в союзі.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначала у квітні, що введення президентом Туреччини смертної кари стане кінцем переговорів про її членство в Європейському Союзі. На початку вересня Меркель заявила, що спробує покласти край переговорам про членство Туреччини в ЄС.
Натомість президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер виступає проти припинення переговорів про вступ Туреччини до ЄС, як того вимагають окремі держави-члени і європарламентарі.
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