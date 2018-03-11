Туреччина передала російській стороні список ув'язнених у РФ українців, – Ердоган
Про це сказав президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком за підсумками переговорів у Стамбулі, повідомляє прес-служба українського президента.
Ердоган нагадав про звільнення двох політичних в'язнів Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, які були видані турецькій стороні, відпущені і повернулися в Україну.
"Цього разу ми отримали більш довгий список, який ми одразу ж передали російській стороні. І бажаю, щоб ми слідкували за цим процесом і були успішні у його вирішенні", – заявив президент Туреччини.
Петро Порошенко натомість наголосив, що Україна вдячна Туреччині та її президенту за зусилля із звільнення українських політичних в'язнів та заручників, які незаконно утримуються в Росії та на окупованих українських територіях. За словами Порошенка, "весь світ піклується зараз про звільнення українських заручників" і він підніматиме це питання під час візитів до Фінляндії та Франції.
"Безумовно, ми будемо робити все можливе і не втрачаємо оптимізм, щоб і Олег Сенцов, і Сущенко, і Балух і інші політв'язні якомога швидше опинилися дома. І міжнародна підтримка тут відіграє вирішальну роль", – сказав Петро Порошенко.
Нагадаємо, у Стамбулі завершилася зустріч президентів Туреччини і України Реджепа Таїпа Ердогана і Петра Порошенка. У межах офіційного візиту Порошенка до Туреччини було підписано низку двосторонніх документів.
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