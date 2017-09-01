CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТурецькі військові заявили про вбивство 48 бойовиків терористичного угруповання Ісламська держава в Сирії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Туреччина заявляє про ліквідацію близько 50 ісламістів в Сирії
Турецькі військові літаки знищили 23 будівель і сховищ
Фото: naked-science
8 січня турецькі військові літаки знищили 23 будівель і сховищ, що використовуються джихадистами. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника збройних сил Туреччини.
Нагадаємо, 7 січня очолювана США коаліція повідомила про ліквідацію в місті Ракка (на півночі Сирії) одного з лідерів ІДІЛ Махмуда Аль-Ісаві, який відповідав за пропаганду і розвідку.
Раніше у рамках операції "Щит Євфрату" ЗС Туреччини заявили про завдання ударів по 74 об'єктах терористів "Ісламської держави" на півночі Сирії та ліквідацію одного з польових командирів бойовиків.
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