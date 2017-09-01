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Туреччина заявляє про ліквідацію близько 50 ісламістів в Сирії

Турецькі військові літаки знищили 23 будівель і сховищ
Турецькі військові заявили про вбивство 48 бойовиків терористичного угруповання Ісламська держава в Сирії.
Туреччина заявляє про ліквідацію близько 50 ісламістів в Сирії Фото: naked-science

8 січня турецькі військові літаки знищили 23 будівель і сховищ, що використовуються джихадистами. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника збройних сил Туреччини.

Нагадаємо, 7 січня очолювана США коаліція повідомила про ліквідацію в місті Ракка (на півночі Сирії) одного з лідерів ІДІЛ Махмуда Аль-Ісаві, який відповідав за пропаганду і розвідку.

Раніше у рамках операції "Щит Євфрату" ЗС Туреччини заявили про завдання ударів по 74 об'єктах терористів "Ісламської держави" на півночі Сирії та ліквідацію одного з польових командирів бойовиків.

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09 01 2017 11:43
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