Туреччина заявляє про ліквідацію близько 50 ісламістів в Сирії

Турецькі військові заявили про вбивство 48 бойовиків терористичного угруповання Ісламська держава в Сирії.

8 січня турецькі військові літаки знищили 23 будівель і сховищ, що використовуються джихадистами. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника збройних сил Туреччини.

Нагадаємо, 7 січня очолювана США коаліція повідомила про ліквідацію в місті Ракка (на півночі Сирії) одного з лідерів ІДІЛ Махмуда Аль-Ісаві, який відповідав за пропаганду і розвідку.

Раніше у рамках операції "Щит Євфрату" ЗС Туреччини заявили про завдання ударів по 74 об'єктах терористів "Ісламської держави" на півночі Сирії та ліквідацію одного з польових командирів бойовиків.