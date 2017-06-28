Туристичний потік до ЄС через Закарпаття із запровадженням безвізу збільшився лише на 3%, – Москаль

Після введення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу пункти пропуску, що розташовані в межах Закарпаття, перетнули на 3% більше українців, ніж за аналогічний період до безвізу.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

"Всього з 11 по 27 червня через міжнародні пункти пропуску, що розташовані в межах Закарпаття, в країни ЄС проїхали 233 тисячі 995 українців, із них по біометричних паспортах – 6003 чоловік (решта перетнула кордон, користуючись шенгенськими візами, отриманими ще до введення безвізу). Це всього на 3% більше, ніж за аналогічний період часу до запровадження безвізового режиму", – повідомив Москаль.

Із понад 6 тис. українських туристів, що їхали в ЄС із біометричними паспортами, не пропустили за кордон усього 8 чоловік. Причина – порушення правил перебування в країнах Євросоюзу під час попередніх поїздок, ще до запровадження безвізу.

Найпопулярніший напрямок виїзду в ЄС через Закарпаття – це Угорщина (понад 150 тис. чоловік), на другому місці – Румунія (майже 47 тис. чоловік), на третьому – Словаччина (понад 36 тис. чоловік).

У Закарпатській ОДА наголошують, що цього року кількість бажаючих отримати біометричні паспорти на Закарпатті зменшилася. Якщо за перші 5 місяців 2016 року біометрику оформили близько 50 тис. закарпатців, то за перші 5 місяців 2017-го – близько 45 тис. мешканців області.

Нагадаємо, від початку запровадження безвізового режиму станом на ранок 19 червня кордон з країнами Європейського союзу перетнуло більше півмільйона громадян України. Станом на 25 червня з початку дії безвізового режиму до Євросоюзу не пустили 33 українці.