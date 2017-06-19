Вже понад 21 тисяча українців без віз поїхали в країни Європи

З початку впровадження безвізових подорожей у перетині кордону відмовлено 26 громадянам України

Від початку запровадження безвізового режиму станом на ранок 19 червня кордон з країнами Європейського союзу перетнуло більше півмільйона громадян України.

Під час подорожі понад 100 тисяч українців використовували біометричні паспорти, з яких 21,2 тисяча наших співвітчизників скористалися саме перевагами безвізового режиму і перетинали кордон, маючи лише біометричний паспорт, - інформує 19 червня прес-центр Держприкордонслужби.

Прямуючи в країни Європи в рамках безвізових подорожей 6745 громадян, а це 32%, користалися авіаційним транспортом.

Інші прямували залізницею чи перетинали кордон в автомобільних пунктах пропуску, більшість з яких на кордоні з Польщею (8725 громадян України) та Угорщиною (2840 громадян України).

У ДПС зазначають, що протягом вихідних відмічалося значне збільшення громадян, які в рамках безвізу прямували в європейські країни.

З початку впровадження безвізових подорожей у перетині кордону відмовлено 26 громадянам України.

Раніше повідомляли, що від початку запровадження безвізу кордон з країнами Європейського Союзу перетнули більше 365 тисяч громадян України і лише 17 українцям відмовлено.

Нагадаємо, п ольські митники у потязі Київ-Перемишль виявили жінку, яка намагалася провезти до Польщі 8-річного сина без біометричного паспорта, помістивши його у валізі.