Вже понад 21 тисяча українців без віз поїхали в країни Європи
Під час подорожі понад 100 тисяч українців використовували біометричні паспорти, з яких 21,2 тисяча наших співвітчизників скористалися саме перевагами безвізового режиму і перетинали кордон, маючи лише біометричний паспорт, - інформує 19 червня прес-центр Держприкордонслужби.
Прямуючи в країни Європи в рамках безвізових подорожей 6745 громадян, а це 32%, користалися авіаційним транспортом.
Інші прямували залізницею чи перетинали кордон в автомобільних пунктах пропуску, більшість з яких на кордоні з Польщею (8725 громадян України) та Угорщиною (2840 громадян України).
У ДПС зазначають, що протягом вихідних відмічалося значне збільшення громадян, які в рамках безвізу прямували в європейські країни.
З початку впровадження безвізових подорожей у перетині кордону відмовлено 26 громадянам України.
Раніше повідомляли, що від початку запровадження безвізу кордон з країнами Європейського Союзу перетнули більше 365 тисяч громадян України і лише 17 українцям відмовлено.
Нагадаємо, польські митники у потязі Київ-Перемишль виявили жінку, яка намагалася провезти до Польщі 8-річного сина без біометричного паспорта, помістивши його у валізі.
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