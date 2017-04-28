Творець програми, яку СБУ підозрює у зв'язках з ФСБ: Ніякого витоку немає і бути не може

За словами Яхимовича, його справу після скандалу у ЗМІ було перекваліфіковано зі зберігання СТЗ на "негласний контроль та зняття інформації", яку могла використовувати ФСБ

Український підприємець і творець "Стахановця" Михайло Яхимович прокоментував ситуацію з обшуками СБУ в офісах компаній Dragon Capital і "Укргазвидобування". Він заявляє, що його софт – це аналог західних програм, які використовуються в десятках країн світу, але через українське законодавство СБУ отримала право "кошмарити" сферу IT.

"Програмний продукт "Стахановець" створено зусиллями групи українських розробників, продається в країнах СНД з 2009 року. Продукт створений і зареєстрований в Україні, про що є відповідне свідоцтво про авторську реєстрацію... "Стахановець" - це український стартап, який працює на дуже висококонкурентному світовому ринку, і за відгуками багатьох наших клієнтів, на сьогоднішній день - ми одні з кращих за функціональністю і продуктивністю. У планах вихід на широкий світовий ринок, поки продукт продається в Україні, Росії, Казахстані, Грузії, Вірменії і ще декількох країнах", - йдеться в заяві, розміщеній на сайті бренду Mirobase, під яким ПЗ використовується в Україні.

За його словами, в листопаді 2016 року на його бізнес в Україні "був здійснений наїзд з боку СБУ - було відкрито кримінальну справу за статтею 359 ч. 2, проведено обшуки у мене вдома і в компаніях, які займаються продажем програмного забезпечення".

22 вересня 2016 р. було видано постанову Кабміну №669, згідно з якою програмне забезпечення може бути визнано спеціальним технічним засобом (СТЗ), при цьому є стаття 359 частина 2 КК України - незаконне використання спеціальних технічних засобів.

"Формулювання зроблено таким чином, що будь-яке програмне забезпечення, використовуване системним адміністратором компанії, може бути визнано незаконним. Тепер можна прийти в будь-яку компанію і вилучити їх обладнання, і сидіти чекати пропозицій про неформальне вирішення питання", - йдеться в заяві.

Яхимович стверджує, що співробітники СБУ вилучили у нього печатку компанії, документи і фактично паралізували діяльність компанії.

За словами Яхимовича, справу після скандалу у ЗМІ було перекваліфіковано зі зберігання СТЗ на "негласний контроль та зняття інформації", яку могла використовувати ФСБ.

"Ніякого витоку немає і бути не може. "Стахановець" (або Mirobase) не відправляє інформацію за межі мережі компанії, вся інформація збирається і зберігається в захищеній та зашифрованій базі даних, причому виробник цієї бази даних - компанія Microsoft", - заявляє Яхимович.

На брифінгу речник СБУ Олександр Ткачук заявив, що "в рамках кримінального провадження СБУ задокументовано, що компанія-розробник програмного продукту співпрацює з Федеральною службою безпеки Російської Федерації".

Однак Яхимович у відповідь запевняє, що кілька місяців до цього він спокійно жив в Україні і йому не пред'являли таких звинувачень, а натомість "був пресинг, всі ці стандартні "давай домовлятися" тощо, ніякої конкретики, ніяких звинувачень, мені навіть "підозру" не виписали".

Нагадаємо, цього тижня Служба безпеки провела ряд обшуків та вилучення техніки в офісах компаній Dragon Capital та "Укргазвидобування". У відомстві заявили, що близько 300 компаній в Україні використовують "шпигунське" програмне забезпечення "Стахановець", розробники якого співпрацюють з ФСБ РФ.