Тисячі людей застрягли біля Алеппо через призупинення евакуації
Затримка виникла через те, що повстанці в Забадані — одному з міст, включених в угоду,— не надали безпечний коридор.
Про це повідомляє сирійська моніторингова група з прав людини, інформує Reuters.
Фото:reuters.com
Згідно з останньою угодою, сотні повстанців і їхні родини покинули місто Мадая поблизу Дамаска і були евакуйовані до міста Алеій. Звідти вони відправляться до провінції Ідліб. У свою чергу урядові біці і жителі шиїтських сіл досягли околиць Алеппо.
Фото:reuters.com
"У нас немає питної води або їжі. Ми сумні і сердиті через те, що сталося", — сказав один із мешканців, очікуючих евакуації.
Фото:reuters.com
Нагадаємо, автоколона з четвертою групою мирних жителів та бійців опозиції, евакуйованих з району Ваєр сирійської провінції Хомс, який знаходиться в облозі сил режиму Асада, попрямувала в місто Джераблус провінції Алеппо.
Нагадаємо, у сирійському містечку Ідліб унаслідок повітряної атаки з використанням отруйних речовин загинули щонайменше 58 осіб, серед них 9 дітей.
Як відомо, уряд Башара Асада застосовував у Сирії хімічну зброю в останні місяці битви за Алеппо.
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