Тисячі людей застрягли біля Алеппо через призупинення евакуації

Затримка виникла через те, що повстанці в Забадані - одному з міст, включених в угоду, - не надали безпечний коридор

Тисячі сирійців застрягли в районі Алеппо через призупинення евакуації з двох шиїтських сіл в обмін на сунітських повстанців та їхніх родин.

Затримка виникла через те, що повстанці в Забадані — одному з міст, включених в угоду,— не надали безпечний коридор.

Про це повідомляє сирійська моніторингова група з прав людини, інформує Reuters.

Фото:reuters.com

Згідно з останньою угодою, сотні повстанців і їхні родини покинули місто Мадая поблизу Дамаска і були евакуйовані до міста Алеій. Звідти вони відправляться до провінції Ідліб. У свою чергу урядові біці і жителі шиїтських сіл досягли околиць Алеппо.

Фото:reuters.com

"У нас немає питної води або їжі. Ми сумні і сердиті через те, що сталося", — сказав один із мешканців, очікуючих евакуації.

Фото:reuters.com

Нагадаємо, автоколона з четвертою групою мирних жителів та бійців опозиції, евакуйованих з району Ваєр сирійської провінції Хомс, який знаходиться в облозі сил режиму Асада, попрямувала в місто Джераблус провінції Алеппо.

Нагадаємо, у сирійському містечку Ідліб унаслідок повітряної атаки з використанням отруйних речовин загинули щонайменше 58 осіб, серед них 9 дітей.

Як відомо, уряд Башара Асада застосовував у Сирії хімічну зброю в останні місяці битви за Алеппо.