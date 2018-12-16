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Тисячі сербів протестували у Белграді проти президента Вучича

Натовп протестувальників пройшов ходою центром Белграда
Тисячі сербів у субботу вийшли на вулиці Белграда попри сніг і холод через невдоволення правлінням президента Александара Вучича та його уряду.
Тисячі сербів протестували у Белграді проти президента Вучича Фото: AP

Окремі учасники акції були вдягнені у жовті жилети, які стали символом опору протестувальників у Франції, повідомляє AP.

Мітингувальники зупинилися будівлею президента, закликаючи Вучича піти у відставку.

Супротивники Вучича звинувачують його у створенні атмосфери залякування та страху, запровадженої популістською правлячою коаліцією президента.

Вучич - колишній крайній націоналіст, який зараз говорить про бажання реформ у Сербії і її вступу до ЄС. Однак критики стверджують, що Вучич обмежив свободу демократії та ЗМІ у Сербії.

Додамо, у Франції в суботу знову проходили урядові протести "жовтих жилетів", попри поступки, які запропонував президент Еммануель Макрон.

Також, у Будапешті у четвер ввечері відбулися акції протесту проти нових змін у трудовому кодексі, який назвали "рабським законом". Учасники акції зібралися на площі біля парламенту о 6 годині вечора, потім рушили через міст Маргарет, де пройшли вздовж берега річки та зупинився перед прокуратурою і скандували: "Ми вимагаємо вільні суди!".

 
 
 
 
 
 
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16 12 2018 13:20
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