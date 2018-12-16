Тисячі сербів протестували у Белграді проти президента Вучича
Окремі учасники акції були вдягнені у жовті жилети, які стали символом опору протестувальників у Франції, повідомляє AP.
Мітингувальники зупинилися будівлею президента, закликаючи Вучича піти у відставку.
Супротивники Вучича звинувачують його у створенні атмосфери залякування та страху, запровадженої популістською правлячою коаліцією президента.
Вучич - колишній крайній націоналіст, який зараз говорить про бажання реформ у Сербії і її вступу до ЄС. Однак критики стверджують, що Вучич обмежив свободу демократії та ЗМІ у Сербії.
Додамо, у Франції в суботу знову проходили урядові протести "жовтих жилетів", попри поступки, які запропонував президент Еммануель Макрон.
Також, у Будапешті у четвер ввечері відбулися акції протесту проти нових змін у трудовому кодексі, який назвали "рабським законом". Учасники акції зібралися на площі біля парламенту о 6 годині вечора, потім рушили через міст Маргарет, де пройшли вздовж берега річки та зупинився перед прокуратурою і скандували: "Ми вимагаємо вільні суди!".
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