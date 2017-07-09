У 2018 році на Крим почнуть мовлення до 16 нових українських телеканалів

Буде збільшено висоту Чаплинської телевежі - з 92 до 130 метрів

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення прогнозує, що вже в першому півріччі 2018 р. на Крим почнуть мовлення до 16 українських телеканалів.

"Ми не лише розширюємо мовлення українських телеканалів і радіостанцій на південь Херсонської області та на територію Криму, а й створюємо умови для підвищення якості контенту. Саме тому з'являються спеціалізовані кримські мовники. Ця робота буде продовжуватися згідно з розробленим планом", - повідомила прес-служба Нацради.

Крім того, в планах Нацради - розвиток цифрового телевізійного мовлення з Чонгара і Чаплинки (обидва - Херсонська область).

"Там буде створено додаткові мультиплекси. Таким чином, на кожному з об'єктів з'являться до 8 телеканалів. Буде збільшено висоту і самої Чаплинської телевежі - з 92 до 130 м. Проект буде завершено в першому півріччі 2018 року", - наголошується в повідомленні.

За даними Нацради, в 2016-2017 роках на півдні Херсонської області, на адміністративному кордоні з Кримом було задіяно 12 FM-частот, організовано мовлення в 6 населених пунктах за участю 7 радіостанцій.

До кінця року планується організувати мовлення ще в 10 містах і селищах регіону.

Нагадаємо, на лінії розмежування в зоні АТО з новопобудованої телевежі в Бахмутівці мовитимуть 12 українських телеканалів.