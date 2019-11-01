У Балтійському морі загинув український моряк, який випав за борт торгового судна

У Балтійському морі, неподалік від узбережжя Польщі, за борт торгового судна випав український моряк.

Це сталося неподалік від Владиславове приблизно о першій годині ночі, повідомляє "Польське радіо".

Рятувально-пошукова операція тривала більш ніж п'ять годин у межах п'яти морських миль від узбережжя в районах Пуцької і Гданської заток. У ній узяли участь судна Морської служби пошуку і порятунку (SAR), вертоліт, Водна волонтерська служба швидкої допомоги (WOPR) і прикордонники. Однак їхні зусилля виявилися марними.

Операцію зупинили приблизно о сьомій годині ранку.

"Шанси на виявлення українського моряка живим близькі до нуля", - повідомили в Морській службі пошуку і порятунку.

Ім'я загиблого українця не називають.

Нагадаємо, вранці 7 січня в Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно "Волга-Балт", яке йшло під панамським прапором. Судно не витримало удару хвилі, розламалося та почало тонути.

На його борту перебувало 13 людей. 11 з них були громадянами України - четверо загинули.

МінТОТ повідомив, що судно на борту везло вугілля з Росії до Туреччини.