У Балтійському морі загинув український моряк, який випав за борт торгового судна
Це сталося неподалік від Владиславове приблизно о першій годині ночі, повідомляє "Польське радіо".
Рятувально-пошукова операція тривала більш ніж п'ять годин у межах п'яти морських миль від узбережжя в районах Пуцької і Гданської заток. У ній узяли участь судна Морської служби пошуку і порятунку (SAR), вертоліт, Водна волонтерська служба швидкої допомоги (WOPR) і прикордонники. Однак їхні зусилля виявилися марними.
Операцію зупинили приблизно о сьомій годині ранку.
"Шанси на виявлення українського моряка живим близькі до нуля", - повідомили в Морській службі пошуку і порятунку.
Ім'я загиблого українця не називають.
Нагадаємо, вранці 7 січня в Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно "Волга-Балт", яке йшло під панамським прапором. Судно не витримало удару хвилі, розламалося та почало тонути.
На його борту перебувало 13 людей. 11 з них були громадянами України - четверо загинули.
МінТОТ повідомив, що судно на борту везло вугілля з Росії до Туреччини.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?