У банку біля посольства США в Афганістані пролунав вибух: є жертви

Щонайменше одна людина загинула та вісім поранені

У столиці Афганістану Кабулі неподалік посольства США прогримів вибух.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Як зазначив представник МВС Афганістану Наджіб Даниш, вибух стався біля входу у відділення Kabul Bank, розташованого в тому самому районі, що і американська дипломатична місія.

Чиновник Міністерства охорони здоров'я повідомив, що одна людина вбита, принаймні 8 поранені в результаті вибуху, але кількість поранених може зрости.

Нагадаємо, на ринку у східній частині Багдада у понеділок вранці у результаті вибуху замінованого автомобіля загинули щонайменше дванадцятеро людей та ще 28 дістали поранення.

У південній провінції Гільменд в Афганістані 27 серпня вибухнув замінований автомобіль, внаслідок чого близько 13 людей загинули, ще 18 отримали поранення.