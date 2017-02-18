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У Барселоні більше 100 тисяч людей пройшли маршем на підтримку мігрантів

Акція відбувалася під гаслом "Хочемо приймати".
У столиці іспанського автономного регіону Каталонія Барселоні близько 160 тисяч осіб у суботу вийшли на марш захисту мігрантів.
У Барселоні більше 100 тисяч людей пройшли маршем на підтримку мігрантів Фото: twitter.com/AdaColau

Мітинг проходив під гаслом "Хочемо приймати" (Volem Acollir), повідомляє Радіо Свобода.

Учасники тримали в руках плакати і розтяжки синього кольору – кольору моря.

Акція символічно завершилася на узбережжі Середземного моря, в якому загинули вже понад 5 тис. біженців, які не дісталися Європи.

Демонстрація була організована групою "Наш дім – ваш дім". До заклику провести акцію приєдналася навіть мер міста Ада Колау.

Відповідно до системи квот, погодженої Євросоюзом ще 2015 року, Іспанія мала прийняти близько 16 тис. мігрантів з інших країн ЄС, однак поки прийняла трохи більше 1 тис.


Фото: twitter.com/20m

Тим часом у США президент Дональд Трамп наступного тижня планує підписати новий указ, який має посилити міграційні правила країни.

Нагадаємо, 18 лютого в центрі Мінська пройшов Марш обурених білорусів. У ньому взяли участь понад 2 тис. осіб, які протестують проти так званого "податку на дармоїдів".

У Києві відбувся Марш пам'яті Героїв Небесної сотні.

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18 02 2017 23:01
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