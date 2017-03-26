У Білорусі зник опозиційний політик Микола Статкевич

У списку затриманих на мітингах його немає

Один з лідерів Білоруського національного конгресу Микола Статкевич з 23 березня не виходить на зв'язок.

Про це повідомила дружина опозиціонера Марина Адамович, повідомляє DW.

У суботу, 25 березня, в День Волі Статкевич мав бути в Мінську на майданчику біля Академії наук. Звідти він як організатор проведення акції від імені БНК планував початок ходи головним проспектом білоруської столиці. Але політик там не з'явився.

"Востаннє я бачила Миколу вранці в четвер, 23 березня, після цього прийшло повідомлення, що з ним все гаразд. З тих пір його телефон не відповідає, і немає нікого, хто б міг мені розповісти, де мій чоловік", – заявила Адамович.

Вона підкреслила, що головною метою Статкевича було залишитися на волі до 25 березня.

"Ми обговорили систему сигналів безпеки, і він пішов, щоб його не заарештували до цього терміну", – розповідає Адамович.

Вона переконана, що якби Статкевич не був арештований, то "зробив би все можливе, щоб приїхати до Мінська на акцію, куди він сам покликав людей".

Адамович розповіла, що в понеділок, 27 березня, вона разом із адвокатом має намір подати офіційний запит у КДБ Білорусі щодо місцеперебування Статкевича. За її словами, вона вже зверталася за довідками в СІЗО КДБ, в мінський слідчий ізолятор МВС і в ізолятор тимчасового утримання, але їй відповіли, що Статкевича там немає.

У списку затриманих cпецслужбами за звинуваченням у підготовці "масових заворушень" за ч. 3 ст. 293 Кримінального кодексу, який веде заборонений владою білоруський правозахисний центр "Весна", імені Миколи Статкевича також немає.

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