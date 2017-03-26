В Білорусі знову протестують: учасників продовжують затримувати

Силовики не озброєні і попереджають, що акція не санкціонована

У Мінську знову акція протесту. Люди вийшли проти вчорашніх затримань. Міліція затримала 20 осіб.

"Близько 30 хвилин тому в Мінську розпочалася чергова акція протесту. Буквально через хвилин 5 хвилин після початку акції почали підходити люди і співробітники Омону, які, на щастя, не були озброєні. Як вчора, були без щитів. В цей же час під'їхало кілька автозаків, почали "пакувати" людей в ці автозаки. Щоправда, попередили людей, що акція не є санкціонованою. На перший погляд затримано близько 20 осіб", - розповіла кореспондент телеканалу "112 Україна" Інна Кардаш.

Зазначимо, Європейський союз засуджує дії силовиків під час проведення Дня Волі в Мінську 25 березня. В свою чергу, посольство США в Білорусі повідомило про глибоку стурбованість у зв'язку з протидією влади Білорусі проведенню мирних акцій. Закликають негайно звільнити затриманих мирних демонстрантів, правозахисників і журналістів, забезпечити право громадян на проведення мирних зборів і свободу слова у відповідності з міжнародними зобов'язаннями.

Нагадаємо, в Мінську 25 березня пройшла опозиційна акція в честь Дня Волі – неофіційного свята на честь оголошення Білоруської народної республіки. Спецтехніки та ОМОНу в шоломах і зі щитами в центрі міста було більше, ніж демонстрантів; затримані сотні людей.

Правозахисний центр "Вясна" заблокували співробітники спецпідрозділу ОМОН. Всього було затримано 57 правозахисників і волонтерів. Також у Мінську затримали близько сотні мирних громадян і понад 20 журналістів.

Згодом ОМОН відпустив затриманих. Також стало відомо, що затримані під час акцій до Дня Волі 50 журналістів на свободі.