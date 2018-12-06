CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Болгарії розбився військово-транспортний вертоліт Мі-17, унаслідок чого загинули двоє людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Болгарії розбився військовий вертоліт, двоє загиблих
Одна з найбільш вірогідних версій аварії - це технічна поломка
Фото: скріншот
Катастрофа сталася 11 червня близько авіабази Крумово, недалеко від Пловдива. Вертоліт впав з висоти 30 метрів, повідомляє BNT.
На борту перебувало троє військових. Пілот і помічник пілота загинули, бортінженера доставили в лікарню з травмами.
Міністр оборони Красимір Каракачанов повідомив, що пілоти не встигли повідомити про можливі проблеми, так як летіли на низькій висоті. За його словами, одна з найбільш вірогідних версій - це технічна поломка, а не помилка пілотів.
Нагадаємо, що на заході Іраку розбився американський військовий гелікоптер HH-60 Pave Hawk.
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