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У Болгарії розбився військовий вертоліт, двоє загиблих

Одна з найбільш вірогідних версій аварії - це технічна поломка
У Болгарії розбився військово-транспортний вертоліт Мі-17, унаслідок чого загинули двоє людей.
У Болгарії розбився військовий вертоліт, двоє загиблих Фото: скріншот

Катастрофа сталася 11 червня близько авіабази Крумово, недалеко від Пловдива. Вертоліт впав з висоти 30 метрів, повідомляє BNT.

На борту перебувало троє військових. Пілот і помічник пілота загинули, бортінженера доставили в лікарню з травмами.

Міністр оборони Красимір Каракачанов повідомив, що пілоти не встигли повідомити про можливі проблеми, так як летіли на низькій висоті. За його словами, одна з найбільш вірогідних версій - це технічна поломка, а не помилка пілотів.

Нагадаємо, що на заході Іраку розбився американський військовий гелікоптер HH-60 Pave Hawk.

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12 06 2018 11:35
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