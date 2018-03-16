Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Британії відкрили справу про вбивство Глушкова

За офіційною версією Березовський повісився у власному будинку
Поліція Великої Британії відкрила кримінальне розслідування за статтею "вбивство" після смерті російського бізнесмена Миколи Глушкова.
У Британії відкрили справу про вбивство Глушкова Фото: Коммерсант

16 березня Слідчий комітет РФ також відкрив кримінальну справу щодо вбивства Миколи Глушкова в Лондоні.

Микола Глушков був близьким другом та бізнес-партнером Бориса Березовського, категорично відмовлявся вірити офіційній версії про його самогубство й наполягав, що смерть олігарха вигідна Кремлю. Глушкова знайшли мертвим 13 березня, - повідомляє ВВС.

Нагадаємо, за офіційною версією Березовський повісився у власному будинку.  Раніше жодної інформації про ознаки насильницької смерті не було.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 03 2018 18:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.