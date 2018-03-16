CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція Великої Британії відкрила кримінальне розслідування за статтею "вбивство" після смерті російського бізнесмена Миколи Глушкова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Британії відкрили справу про вбивство Глушкова
За офіційною версією Березовський повісився у власному будинку
Фото: Коммерсант
16 березня Слідчий комітет РФ також відкрив кримінальну справу щодо вбивства Миколи Глушкова в Лондоні.
Микола Глушков був близьким другом та бізнес-партнером Бориса Березовського, категорично відмовлявся вірити офіційній версії про його самогубство й наполягав, що смерть олігарха вигідна Кремлю. Глушкова знайшли мертвим 13 березня, - повідомляє ВВС.
Нагадаємо, за офіційною версією Березовський повісився у власному будинку. Раніше жодної інформації про ознаки насильницької смерті не було.
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16 03 2018 18:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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