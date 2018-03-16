У Британії відкрили справу про вбивство Глушкова

За офіційною версією Березовський повісився у власному будинку

Поліція Великої Британії відкрила кримінальне розслідування за статтею "вбивство" після смерті російського бізнесмена Миколи Глушкова.

16 березня Слідчий комітет РФ також відкрив кримінальну справу щодо вбивства Миколи Глушкова в Лондоні.

Микола Глушков був близьким другом та бізнес-партнером Бориса Березовського, категорично відмовлявся вірити офіційній версії про його самогубство й наполягав, що смерть олігарха вигідна Кремлю. Глушкова знайшли мертвим 13 березня, - повідомляє ВВС.

Нагадаємо, за офіційною версією Березовський повісився у власному будинку. Раніше жодної інформації про ознаки насильницької смерті не було.