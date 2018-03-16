У Росії відкрили справи щодо отруєння доньки Скрипаля та вбивства Глушкова
"Розслідування буде здійснено відповідно до вимог російського законодавства і норм міжнародного права. Слідством планується залучити до розслідування висококваліфікованих експертів, а також слідчі готові до спільної роботи з компетентними органами Великої Британії", - повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.
Юлію Скрипаль доставили до лікарні разом із батьком 4 березня. Їх отруїли нервово-паралітичною речовиною. Скрипаль — екс-співробітник Головного управління розвідки РФ, якого звинуватили у шпигунстві на користь Британії. Британська розвідка вважає Росію причетною до отруєння екс-розвідника Скрипаля
Микола Глушков був близьким другом Бориса Березовського, категорично відмовлявся вірити офіційній версії про його самогубство й наполягав, що смерть олігарха вигідна Кремлю. Глушкова знайшли мертвим 13 березня.
Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.
Трамп, Мей, Меркель та Макрон наголошують, що військову нервово-паралітичну речовину, розроблену в Росії, вперше після Другої світової війни використано для нападу в Європі.
"Це є нападом на суверенітет Сполученого Королівства. Така практика явно порушує положення Конвенції про хімічну зброю і міжнародне право. Це загрожує всій нашій безпеці", - йдеться у заяві.
4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.
Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.
У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.
В свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.
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