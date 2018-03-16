У Росії відкрили справи щодо отруєння доньки Скрипаля та вбивства Глушкова

Слідчі готові до спільної роботи з компетентними органами Великої Британії

Слідчий комітет Росії порушив кримінальні справи щодо отруєння Юлії Скрипаль, доньки екс-розвідника Сергія Скрипаля, і щодо вбивства Миколи Глушкова в Лондоні.

"Розслідування буде здійснено відповідно до вимог російського законодавства і норм міжнародного права. Слідством планується залучити до розслідування висококваліфікованих експертів, а також слідчі готові до спільної роботи з компетентними органами Великої Британії", - повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.

Юлію Скрипаль доставили до лікарні разом із батьком 4 березня. Їх отруїли нервово-паралітичною речовиною. Скрипаль — екс-співробітник Головного управління розвідки РФ, якого звинуватили у шпигунстві на користь Британії. Британська розвідка вважає Росію причетною до отруєння екс-розвідника Скрипаля

Микола Глушков був близьким другом Бориса Березовського, категорично відмовлявся вірити офіційній версії про його самогубство й наполягав, що смерть олігарха вигідна Кремлю. Глушкова знайшли мертвим 13 березня.