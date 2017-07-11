У британському парламенті закликали визнати Голодомор геноцидом

У Палаті громад (нижня палата парламенту Великої Британії) закликали визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом проти українського народу.

Про це ішлося під час дебатів про Голодомор, які відбулися у Вестмінстерській залі британського парламенту, повідомляє УНІАН.

Ініціатором дебатів виступила член правлячої Консервативної партії у Палаті громад Паулін Лейтем.

За її словами, вона вже не вперше бере участь у дебатах на цю тематику та постійно закликає уряд Британії визнати Голодомор в Україні геноцидом.

"Я перебуваю сьогодні тут, щоби нагадати колегам про це злодіяння, яке сталося в Україні у 1932-1933 роках, і знову закликати, аби уряд визнав цей заполітизований прояв зла геноцидом", - наголосила Лейтем.

Вона заявила, що український Голодомор був навмисно організованою Йосипом Сталіним кампанією, щоб знищити значну частину українського населення. На переконання Лейтем, з історії про Голодомор необхідно засвоїти важливі уроки, аби "забезпечити, що світ ніколи знову не буде сліпим перед такими широкомасштабними злодіяннями".

Лейтем підтримав член Лейбористської партії Стівен Паунд: "Те, що сталося в Україні, те що сталося під час Голодомору, було геноцидом. Не більше, не менше".

Такої ж позиції дотримується член Шотландської національної партії Карол Монаган, яка наголосила, що уряд Шотландії продовжує дотримуватися позиції підтримки України та висловлює солідарність з українським народом.

Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Нагадаємо, у травні Сенат штату Вашингтон (США) прийняв резолюцію, що визначає Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом.

Раніше США в офіційних зверненнях визначали Голодомор як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом.