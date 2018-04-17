У Черкаській області "Газель" зіткнулася з вантажівкою, що перевозила аміак у цистерні.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив речник ГУ НП у Черкаській області Дмитро Грищенко.

"Постраждалих четверо – водій вантажівки DAF, яка перевозила аміачну воду в цистерні, та три особи, які перебували в автомобілі "Газель" (водій та два пасажири). Їх доставлено до лікарні із різними тілесними ушкодженнями різної тяжкості", - сказав він.

Наразі наслідки аварії ліквідовані, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286, за даним фактом проводиться слідство.

Також він повідомив про відновлення руху на цій ділянці дороги.

Раніше iPress.ua повідомляв, що в Кривому Розі внаслідок ДТП на місці померли семеро осіб. Попередньо повідомляється про ще двох померлих у лікарні.