CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Черкаській області "Газель" зіткнулася з вантажівкою, що перевозила аміак у цистерні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Черкаській області "Газель" зіткнулася з вантажівкою, що перевозила аміак
Наразі наслідки аварії ліквідовані
Фото: google.com
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив речник ГУ НП у Черкаській області Дмитро Грищенко.
"Постраждалих четверо – водій вантажівки DAF, яка перевозила аміачну воду в цистерні, та три особи, які перебували в автомобілі "Газель" (водій та два пасажири). Їх доставлено до лікарні із різними тілесними ушкодженнями різної тяжкості", - сказав він.
Наразі наслідки аварії ліквідовані, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286, за даним фактом проводиться слідство.
Також він повідомив про відновлення руху на цій ділянці дороги.
Раніше iPress.ua повідомляв, що в Кривому Розі внаслідок ДТП на місці померли семеро осіб. Попередньо повідомляється про ще двох померлих у лікарні.
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17 04 2018 20:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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