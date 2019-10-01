CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Чернігові у зв'язку із зростанням захворюваності на грип та ГРВІ відкладуть початок навчання у школах та дитсадках.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чернігові після канікул навчання не продовжать через грип
Епідпоріг вже перевищено на 16%
Фото: dailylviv.com
"У Чернігові захворюваність на грип та ГРВІ значно зросла і епідпоріг вже перевищено на 16%", - повідомив заступник міського голови Олександр Ломако на сайті Чернігівської міської ради.
У зв’язку з цим, у місті планується введення обмежувальних протиепідемічних заходів. Зокрема, в школах після канікул навчання не розпочнеться. Це триватиме до покращення ситуації із захворюваністю.
Відповідне питання буде розглянуто 11 січня на засіданні міського оперативного штабу для координації дій з запобігання розповсюдженню захворювань на грип та ГРВІ.
Додамо, що станом на 20 грудня на грип і ГРВІ в Україні занедужали понад 213 тис. осіб. Загалом у країні немає епідемії грипу, але епідемічні пороги перевищено в 9 областях.
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10 01 2019 20:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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