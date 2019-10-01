У Чернігові після канікул навчання не продовжать через грип

У Чернігові у зв'язку із зростанням захворюваності на грип та ГРВІ відкладуть початок навчання у школах та дитсадках.

"У Чернігові захворюваність на грип та ГРВІ значно зросла і епідпоріг вже перевищено на 16%", - повідомив заступник міського голови Олександр Ломако на сайті Чернігівської міської ради.

У зв’язку з цим, у місті планується введення обмежувальних протиепідемічних заходів. Зокрема, в школах після канікул навчання не розпочнеться. Це триватиме до покращення ситуації із захворюваністю.

Відповідне питання буде розглянуто 11 січня на засіданні міського оперативного штабу для координації дій з запобігання розповсюдженню захворювань на грип та ГРВІ.