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У Чернігові затопило насосну станцію, підтоплено вулиці

На місці події працює техніка водоканалу та відкачує воду, однак з наявним обсягом води "поки справитися неможливо"
У Чернігові внаслідок негоди затопило 4-ту каналізаційну насосну станцію (КНС) на перехресті вул. Кольцевої та проспекту Миру.
У Чернігові затопило насосну станцію, підтоплено вулиці Фото: facebook.com/igor.kuzmenko.5

"Зараз затоплено КНС, повністю затоплено машинний зал, люди зі станції евакуйовані, буде проводитися відключення електроенергії та каналізації з району обласної психоневрологічної лікарні, обласного протитуберкульозного диспансеру, заводу автозапчастин та весь район ЗАЗу", - повідомили у КП "Чернігівводоканал", інформує "Українська правда".

Водопостачання цих районів буде частково обмежено: "Відводити каналізацію зараз нема куди і перші поверхи та приватні будинки можуть бути підтоплені каналізацією", припустили у "Чернігівводоканалі".

На місці присутні працівники "Чернігівобленерго", які відключать КНС від енергопостачання. 

Окрім того внаслідок опадів у Чернігові підтопило вулиці, а у багатоповерхівці на проспекті Миру, 247а підтоплено підвал. На місці присутні рятувальники, які відкачують воду з підвального приміщення.

На Кільцевій дорозі в районіе ЗАЗу стався зсув.

Після нічного дощу 21 липня на річку перетворилася вулиця Декабристів, про що у соцмережі повідомили депутат міськради Ірина Березинець і жителька вулиці Юлія Немова, інформує місцеве видання "Свобода FM".

Також затоплено вулицю Селюка.

На проспекті Миру впало дерево, обмеживши рух міського електротранспорту, заявляє екс-начальник міськуправління ЖКГ Вадим Антошин.

Нагадаємо, в 30 червня злива в Чернігові підтопила десятки приватних домоволодінь.

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21 07 2018 14:44
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