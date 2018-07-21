У Чернігові затопило насосну станцію, підтоплено вулиці
"Зараз затоплено КНС, повністю затоплено машинний зал, люди зі станції евакуйовані, буде проводитися відключення електроенергії та каналізації з району обласної психоневрологічної лікарні, обласного протитуберкульозного диспансеру, заводу автозапчастин та весь район ЗАЗу", - повідомили у КП "Чернігівводоканал", інформує "Українська правда".
Водопостачання цих районів буде частково обмежено: "Відводити каналізацію зараз нема куди і перші поверхи та приватні будинки можуть бути підтоплені каналізацією", припустили у "Чернігівводоканалі".
На місці присутні працівники "Чернігівобленерго", які відключать КНС від енергопостачання.
Окрім того внаслідок опадів у Чернігові підтопило вулиці, а у багатоповерхівці на проспекті Миру, 247а підтоплено підвал. На місці присутні рятувальники, які відкачують воду з підвального приміщення.
На Кільцевій дорозі в районіе ЗАЗу стався зсув.
Після нічного дощу 21 липня на річку перетворилася вулиця Декабристів, про що у соцмережі повідомили депутат міськради Ірина Березинець і жителька вулиці Юлія Немова, інформує місцеве видання "Свобода FM".
Також затоплено вулицю Селюка.
На проспекті Миру впало дерево, обмеживши рух міського електротранспорту, заявляє екс-начальник міськуправління ЖКГ Вадим Антошин.
Нагадаємо, в 30 червня злива в Чернігові підтопила десятки приватних домоволодінь.
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