У Чернівецькій області перекинувся автобус з пасажирами: постраждали 11 осіб
Пасажирський автобус з'їхав у кювет, внаслідок чого є постраждалі, повідомляє місцеве видання АС. На місці працює поліція, рятувальники та медики.
Як повідомила прес-секретар Національної поліції України в Чернівецькій області Жанетта Осавелюк, автобус з пасажирами їхав з Глибокої у Чернівці. На трасу перед ним несподівано виїхала легкова машина і, щоб уникнути зіткнення, водій автобуса вирулив в кювет.
За словами Володимира Єленєва, директора Чернівецького обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 11-х пасажирів госпіталізували в Лікарню швидкої медичної допомоги у Чернівцях. Серед них - 1 дитина.
Нагадаємо, що в центрі Запоріжжя зіткнулися близько 10 автомобілів та маршрутка. Унаслідок аварії трьох людей госпіталізували.
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