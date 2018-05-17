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У Чернівецькій області перекинувся автобус з пасажирами: постраждали 11 осіб

Серед постраждалих одна дитина
У четвер, 17 травня, у селі Коровія Глибоцького району, вранці сталася аварія: у ДТП потрапив автобус "Глибока-Чернівці".
У Чернівецькій області перекинувся автобус з пасажирами: постраждали 11 осіб Фото: aсс.cv.ua

Пасажирський автобус з'їхав у кювет, внаслідок чого є постраждалі, повідомляє місцеве видання АС. На місці працює поліція, рятувальники та медики.

Як повідомила прес-секретар Національної поліції України в Чернівецькій області Жанетта Осавелюк, автобус з пасажирами їхав з Глибокої у Чернівці. На трасу перед ним несподівано виїхала легкова машина і, щоб уникнути зіткнення, водій автобуса вирулив в кювет.

За словами Володимира Єленєва, директора Чернівецького обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 11-х пасажирів госпіталізували в Лікарню швидкої медичної допомоги у Чернівцях. Серед них - 1 дитина.

Нагадаємо, що в центрі Запоріжжя зіткнулися близько 10 автомобілів та маршрутка. Унаслідок аварії трьох людей госпіталізували.

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17 05 2018 12:16
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