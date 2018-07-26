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У Чернівцях депутати таємно проголосували за відставку мера

Відсторонений мер Олексій Каспрук вважає це рішення незаконним
Депутати Чернівецької міської ради у четвер, 26 липня, таємно проголосували за відставку міського голови Олексія Каспрука. "За" проголосували 29 депутатів (понад двох третин від депутатського складу).
У Чернівцях депутати таємно проголосували за відставку мера Олексій Каспрук. Фото: buknews.com.ua

"Всього участь у таємному голосуванні взяли 30 депутатів. 29 депутатів проголосували "за", 0 - проти, 1 бюлетень визнано недійсним", - заявив голова рахункової комісії, позафракційний депутат міської ради, який був обраний від партії "Самопоміч", Андрій Брязкало, повідомляє Укрінформ. 

У голосуванні відмовилися брати участь вся фракція БПП "Солідарність", депутат від фракції "Батьківщина" Тарас Бабух, позафракційні депутати Олександр Ставчанський, Віталій Матвієнко і Юлія Сафтенко. 

Олексій Каспрук з трибуни заявив, що вважає дане рішення незаконним і буде чекати судового рішення про поновлення його на посаді.

"Обґрунтування секретаря суперечить законодавству. Багато зауваження стосуються не міського голови, міської ради, тобто самих депутатів. Я сподіваюся, що на позачергових виборах міського голови або рішенням суду я буду відновлений на посаді. Я нікуди не подінуся і надалі працюватиму на благо Чернівців" - сказав Каспрук.

Обов'язки Чернівецького міського голови до призначення позачергових виборів, виконуватиме секретар міськради Василь Продан.

Крім того, перед початком сесії Чернівецької міської ради поліцейські оточили будівлю ради і пропускали лише після перевірки металошукачем і перевірки вмісту сумок. 

Запзначимо, що Олексій Каспрук став мером у 2014 році, за нього проголосували 54% виборців. 

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26 07 2018 18:25
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