У Чернівцях депутати таємно проголосували за відставку мера

Депутати Чернівецької міської ради у четвер, 26 липня, таємно проголосували за відставку міського голови Олексія Каспрука. "За" проголосували 29 депутатів (понад двох третин від депутатського складу).

"Всього участь у таємному голосуванні взяли 30 депутатів. 29 депутатів проголосували "за", 0 - проти, 1 бюлетень визнано недійсним", - заявив голова рахункової комісії, позафракційний депутат міської ради, який був обраний від партії "Самопоміч", Андрій Брязкало, повідомляє Укрінформ.

У голосуванні відмовилися брати участь вся фракція БПП "Солідарність", депутат від фракції "Батьківщина" Тарас Бабух, позафракційні депутати Олександр Ставчанський, Віталій Матвієнко і Юлія Сафтенко.

Олексій Каспрук з трибуни заявив, що вважає дане рішення незаконним і буде чекати судового рішення про поновлення його на посаді.

"Обґрунтування секретаря суперечить законодавству. Багато зауваження стосуються не міського голови, міської ради, тобто самих депутатів. Я сподіваюся, що на позачергових виборах міського голови або рішенням суду я буду відновлений на посаді. Я нікуди не подінуся і надалі працюватиму на благо Чернівців" - сказав Каспрук.

Обов'язки Чернівецького міського голови до призначення позачергових виборів, виконуватиме секретар міськради Василь Продан.

Крім того, перед початком сесії Чернівецької міської ради поліцейські оточили будівлю ради і пропускали лише після перевірки металошукачем і перевірки вмісту сумок.

Запзначимо, що Олексій Каспрук став мером у 2014 році, за нього проголосували 54% виборців.