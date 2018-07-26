У Чернівцях депутати таємно проголосували за відставку мера
"Всього участь у таємному голосуванні взяли 30 депутатів. 29 депутатів проголосували "за", 0 - проти, 1 бюлетень визнано недійсним", - заявив голова рахункової комісії, позафракційний депутат міської ради, який був обраний від партії "Самопоміч", Андрій Брязкало, повідомляє Укрінформ.
У голосуванні відмовилися брати участь вся фракція БПП "Солідарність", депутат від фракції "Батьківщина" Тарас Бабух, позафракційні депутати Олександр Ставчанський, Віталій Матвієнко і Юлія Сафтенко.
Олексій Каспрук з трибуни заявив, що вважає дане рішення незаконним і буде чекати судового рішення про поновлення його на посаді.
"Обґрунтування секретаря суперечить законодавству. Багато зауваження стосуються не міського голови, міської ради, тобто самих депутатів. Я сподіваюся, що на позачергових виборах міського голови або рішенням суду я буду відновлений на посаді. Я нікуди не подінуся і надалі працюватиму на благо Чернівців" - сказав Каспрук.
Обов'язки Чернівецького міського голови до призначення позачергових виборів, виконуватиме секретар міськради Василь Продан.
Крім того, перед початком сесії Чернівецької міської ради поліцейські оточили будівлю ради і пропускали лише після перевірки металошукачем і перевірки вмісту сумок.
Запзначимо, що Олексій Каспрук став мером у 2014 році, за нього проголосували 54% виборців.
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