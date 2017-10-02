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У Дніпрі чиновник Держгеокадастру погорів на хабарі

Він вимагав від фермера майже 400 тисяч гривень
У Дніпрі на хабарі впіймали начальника відділу облуправління Державного геокадастру.
У Дніпрі чиновник Держгеокадастру погорів на хабарі Фото: прес-служба СБУ

Він вимагав від фермера майже 400 тисяч гривень за дозвіл на отримання 20-ти гектарів сільськогосподарських земель. Про це повідомляє "24 канал"

Зловмисник був затриманий "на гарячому". Зараз вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, вчора майор податкової міліції вимагав та отримав від директора приватного підприємства 4,5 тис. доларів за вирішення питання про непритягнення до кримінальної відповідальності, пов'язаної з діяльністю підприємства і сплатою податків.

Раніше заступник начальника одного з відділів ГУ ДФС у Херсонській області вимагав від підприємця 4,5 тис. дол. за "непомічання" порушень податкового законодавства.

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10 02 2017 16:23
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