У Дніпрі патрульний зламав водієві руку під час затримання

Поліцейському тепер може загрожувати від п'яти до восьми років позбавлення волі

У Дніпрі заступника командира батальйону Управління патрульної поліції підозрюють у перевищенні службових повноважень.

Поліцейський нібито незаконно застосував фізичну силу до чоловіка і зламав йому руку, повідомляє прес-служба місцевої прокуратури.

"Установлено, що поліцейський без будь-яких підстав незаконно застосував до громадянина фізичне насильство і спеціальні засоби (наручники), чим завдав потерпілому тілесних ушкоджень середньої тяжкості у вигляді закритого перелому ліктьової кістки", - наголошено в повідомленні прокуратури.

Начальник слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області Сергій Лисиченко в ефірі "112 Україна" повідомив, що інцидент стався ще у квітні 2017 року, коли поліцейські проводили затримання нетверезого водія.

"Протягом досудового слідства було встановлено, що громадянин перебував біля свого автомобіля, під'їхали патрульні поліцейські, запропонували проїхати разом із ними. Громадянин попросив представитися, надати документи. Співробітники міліції не виконали законних вимог громадянина і почали силою поміщати в автомобіль. Під час цього заламали руку за спину і застосували достатньої фізичної сили, щоб зламати руку".

Поліцейському тепер може загрожувати від п'яти до восьми років позбавлення волі за статтею 365 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що поблизу скандального будівництва АЗС на перетині вулиць Ревуцького та Анни Ахматової у Києві між правоохоронцями і активістами відбулася сутичка, під час якої поліція застосувала силу до жінок.