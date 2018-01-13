У Дніпрі розгромили офіс політичної партії "Соціалісти"
На фасаді будівлі на вулиці Мечникова, 1 активісти залишили напис, який говорить "Смерть ворогам", повідомляє з місця подій "Інформатор". Поліція розслідує подробиці події.
В офісі спрацювала сигналізація, на місце події приїхала охорона, а члени партії викликали патруль поліції.
Заступник голови політичної партії "Соціалісти" Олег Юрашків розповів, що подібний інцидент за час існування партії стався вперше. Раніше провокатори намагалися зірвати акції "Соціалістів", проте ніхто не наважувався на більш агресивні заходи.
За словами Олега Юрашків, мета його партії - соціальна справедливість, свобода і рівність.
"Ми розцінюємо цей інцидент, як політичну провокацію, спрямовану на дестабілізацію політичної ситуації в місті та області. Партія "Соціалісти" виступає за побудову цивілізованого суспільства, в якому на першому місці стоять права і свободи людини. У той же час наші політичні опоненти, не маючи аргументів для цивілізованої дискусії, застосовують тактику залякування відверто бандитськими методами", - сказано на сторінці у Facebook партії.
Нагадаємо, що в центрі Маріуполя невідомі знесли намети Опозиційного блоку, в яких збирали підписи "проти реформи освіти".
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