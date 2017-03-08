У Дніпрі викрили "реабілітаційний центр", де силоміць утримували 11 людей, - ФОТО

Приміщення, де перебували люди, майже не пристосоване до проживання, його згідно договору оренди використовує один із благодійних фондів

У Дніпрі працював так званий "реабілітаційний центр", де перебували 30 людей, 11 з яких - проти їх волі.

Вказані особи перебували у приватному будинку, майже не пристосованому для проживання. Вони нібито проходили курс реабілітації від наркотичної та алкогольної залежності. На підставі договору оренди вказане приміщення використовувалося одним з благодійних фондів.

Під час огляду будинку правоохоронці встановили, що у будинку були 30 осіб, 11 з яких - проти власної вол, - повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Наразі слідчими встановлюються обставини, при яких потерпілі потрапили до центру, умов їхнього утримання, підстав перебування у закладі, а також застосування до них фізичного або психологічного насилля.

Тим часом Дніпропетровська місцева прокуратура № 1 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом незаконного позбавлення волі одинадцяти людей. Це порушення ч.1 ст.146 КК України - Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, що передбачає покарання на строк до 3 років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, Служба безпеки України закрила православний реабілітаційний центр у Косачівці (Чернігівська область) за незаконне позбавлення волі пацієнтів і знущання над ними.