У Донецькій області 10 будинків згоріли через обстріл бойовиками
Про це сказано в повідомленні прес-служби Головного управління національної поліції в Донецькій області.
Згідно з повідомленням, інформація про те, що в селищі Верхньоторецьке Ясинуватського району горять будинки в Дружківське відділення поліції надійшла близько 12:45 від диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій у Торецьку.
Як повідомили місцеві жителі, займання відбулося внаслідок артобстрілу.
Фахівці рятувальної служби виїхали в населений пункт, що перебуває на лінії розмежування, і врятували від вогню 2 будинки на вул. Першотравневій.
Інші 10 будинків згоріли.
Пізніше артобстріл відновився, із цієї причини рятувальники припинили роботу.
Наразі обстріл триває.
На місце події спрямована слідчо-оперативна група зведеного загону поліції, що дислокується в селищі Очеретине з метою огляду території й з'ясування обставин події.
Нагадаємо, що за останні дні бойовики "ДНР" вдвічі збільшили інтенсивність обстрілу. Під Гнутовим в результаті обстрілу терористами були поранені двоє бійців ЗСУ.
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