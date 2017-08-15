У Донецькій області 10 будинків згоріли через обстріл бойовиками

10 будинків згоріли в результаті обстрілу бойовиками Верхньоторецького Донецької області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Головного управління національної поліції в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, інформація про те, що в селищі Верхньоторецьке Ясинуватського району горять будинки в Дружківське відділення поліції надійшла близько 12:45 від диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій у Торецьку.

Як повідомили місцеві жителі, займання відбулося внаслідок артобстрілу.

Фахівці рятувальної служби виїхали в населений пункт, що перебуває на лінії розмежування, і врятували від вогню 2 будинки на вул. Першотравневій.

Інші 10 будинків згоріли.

Пізніше артобстріл відновився, із цієї причини рятувальники припинили роботу.

Наразі обстріл триває.

На місце події спрямована слідчо-оперативна група зведеного загону поліції, що дислокується в селищі Очеретине з метою огляду території й з'ясування обставин події.

Нагадаємо, що за останні дні бойовики "ДНР" вдвічі збільшили інтенсивність обстрілу. Під Гнутовим в результаті обстрілу терористами були поранені двоє бійців ЗСУ.