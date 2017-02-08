Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Донецькій області бойовики більше 7 годин утримували водія і вантажівку ОБСЄ

В ОБСЄ зазначили, що СММ потрібна свобода пересування
На Донбасі бойовики "ДНР" затримали водія і вантажівку з обладнанням для камери Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і утримували понад 7 годин.
У Донецькій області бойовики більше 7 годин утримували водія і вантажівку ОБСЄ Фото: picturedesk.com

Про це повідомляє СММ ОБСЄ у Twitter.

"Вантажівка з обладнанням для камери ОБСЄ проїхав Оленівку після 7,5-годину утримання "ДНР" – порушення Мінських угод і мандату ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

"ОБСЄ потрібен повний/безперешкодний доступ для виконання своєї роботи - сторони повинні захищати свободу пересування СММ", - підкреслили в організації.

Як повідомляв iPress.ua, бойовики не пускають СММ ОБСЄ в окуповану ними Ясинувату, неподалік Донецька.

Нагадаємо, що в ОБСЄ заявили, що кількість обстрілів на Донбасі, попри оголошене так зване "хлібне" перемир'я, перевищує 1,5 тисячі на добу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 08 2017 07:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.