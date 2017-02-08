CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Донбасі бойовики "ДНР" затримали водія і вантажівку з обладнанням для камери Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і утримували понад 7 годин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Донецькій області бойовики більше 7 годин утримували водія і вантажівку ОБСЄ
В ОБСЄ зазначили, що СММ потрібна свобода пересування
Фото: picturedesk.com
Про це повідомляє СММ ОБСЄ у Twitter.
"Вантажівка з обладнанням для камери ОБСЄ проїхав Оленівку після 7,5-годину утримання "ДНР" – порушення Мінських угод і мандату ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.
"ОБСЄ потрібен повний/безперешкодний доступ для виконання своєї роботи - сторони повинні захищати свободу пересування СММ", - підкреслили в організації.
Як повідомляв iPress.ua, бойовики не пускають СММ ОБСЄ в окуповану ними Ясинувату, неподалік Донецька.
Нагадаємо, що в ОБСЄ заявили, що кількість обстрілів на Донбасі, попри оголошене так зване "хлібне" перемир'я, перевищує 1,5 тисячі на добу.
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02 08 2017 07:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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