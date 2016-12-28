У Донецьку підірвали СБУшника-зрадника, - Грицак

Зрадника затримали, віддокументували, а потім обміняли на патріотів

У центрі окупованого Донецька підірвали колишнього заступника начальника слідства Донецького управління СБУ, який зрадив Україні.

"Ми затримували військовослужбовців СБУ у чині полковників, підполковників за роботу на Росію. Наприклад, заступник начальника слідства Донецького управління. Кажуть, що минулого тижня його підірвали у центрі Донецька", - розповів глава СБУ Василь Грицак в інтерв'ю "112" каналу.

За його словами, зрадника затримали, віддокументували, а потім обміняли на патріотів.

Також Грицак додав, що заступник начальника столичної контррозвідки теж працював не в інтересах України.

Відзначимо, співробітники Служби безпеки України викрили начальника одного з відділів озброєння Збройних сил України, капітана І-го рангу, який працював на російську розвідку.

За його словами, українська спецслужба фіксує систематичні намагання російської сторони завербувати українських військових. Зокрема, у листопаді військова контррозвідка СБУ зірвала намагання РФ створити агентурну мережу серед офіцерів Військово-морських сил України.

Нагадаємо, що раніше військового розвідника, полковника ЗСУ, звільненого з полону бойовиків влітку 2016 року, Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з "ДНР".