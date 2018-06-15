У друзів судді Татькова знайшли майже 100 об’єктів нерухомості
Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми "Схеми". У сюжеті повідомляють, що Татьков уже три роки мешкає в елітному районі у Відні.
Будинок, в якому живе Татьков з екс-дружиною
Зокрема, перекладач Татькова в Австрії Іван Папуровий в телефонній розмові з журналістами підтвердив, що той проживає там, проте дістатися до самого судді "Схеми" не змогли. Журналісти зазначають, що колишня дружина судді українська поп-співачка Ярослава Красильникова офіційно є власницею 23 об’єктів нерухомості.
Татьков і Красильникова одружились у 2005-му, та вже за декілька місяців розлучились, але через чотири роки після розлучення у них народилася двійня – Іван та Анастасія.
На самого Татькова зареєстровано лише дві квартири в окупованому Донецьку та невеликий будинок у Донецькій області. Крім того, у розпорядженні "Схем" опинилося фото із "не чужими судді людьми".
На знімку біля Татькова стоять Красильникова та їхні близькі друзі – три сестри: Євгенія та Валерія Катасонові і Ганна Братусь з чоловіком Антоном Яїцьковим.
"Понад двадцять об’єктів нерухомості на оточення Віктора Татькова записано у одному з житлових комплексів столиці – "Новопечерських липках". За даними ріелторів, у середньому один квадратний метр квартири в цьому комплексі коштує щонайменше півтори-дві тисячі доларів", - йдеться в розслідуванні "Схем".
Так, на Братусь зареєстровані 53 об’єкти нерухомості в Україні.
Яїцьков володіє нерухомістю у "Новопечерських липках": двома квартирами та паркувальними місцями.
На Валерію Катасонову теж зареєстровані 4 квартири та 6 паркомісць у "Новопечерських липках".
Євгенія Катасонова – колишня співробітниця апарату Вищого господарського суду. Її підозрюють разом із Татьковим у втручанні в роботу автоматизованої системи розподілу розгляду судових справ. Зараз Катасонова ховається від слідства в Москві.
Повідомляється, що всі ці родичі і друзі написали довіреності на купівлю та розпорядження нерухомістю і банківськими сейфами на ім’я Татькова або Красильникової. Тобто, фактично, право користування розпорядження цим майном перейшло до судді.
У першої дружини Татькова 58-річної Зої Татькової журналісти виявили нерухомість в Іспанії на березі Середземного моря.
Так, компанію Vebelle Royal G SL у Малазі у 2016 році зареєстрували на Зою Татькову. Фірма володіє 9-ма об’єктами нерухомості зі статутним капіталом у понад 450 тисяч євро. Сама Зоя Татькова запевнила, що не має ніякого майна.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура оголосила в розшук підозрюваного в незаконному розподілі справ колишнього голову Вищого господарського суду Віктора Татькова.
Як відомо, 29 вересня Верховна Рада звільнила Татькова з посади судді, оскільки він підпадає під дію закону "Про очищення влади" (про люстрацію).
18 жовтня Генпрокуратура повідомила про підозру Татькову і судді Вищого госпсуду Артуру Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ. При цьому захист Татькова повідомив, що він виїхав на лікування за кордон.
Татьков та Ємельянов - вихідці з Донецької області. За даними ЗМІ, за часів Віктора Януковича вони створювали систему "донецького правосуддя" в київських судах.
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