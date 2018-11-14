У ДТП під Рівним загинув чемпіон світу з армреслінгу
На автодорозі між селами Гаї-Лев’ятинські та Крупець 26-річний житель Острозького району, відомий український спортсмен, за попередньою інформацією, водій автомобіля "Citroen", не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою, під керуванням 30-річного жителя Чернівецької області, повідомляє поліція Рівненської області.
У поліції повідомили, що у салоні фургону перебувало ще двоє пасажирів: батько водія, 50-річний житель Острозького району та 33-річний спортсмен із Тернопільщини. Вони отримали травми несумісні з життям.
Андрій Пушкар. Фото: з відкритих джерел
Згідно з інформацією видання UA-Football, 33-річний спортсмен – Андрій Пушкар.
Видання radiotrek.rv повідомляє, що в наслідок ДТП постраждав 26-річний спортсмен з Рівненщини Олег Жох.
Його доставили до лікарні. Цю інформацію виданню підтвердив речник відділу комунікації Нацполіції області Антон Крук.
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