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На Філіппінах терористи захопили школу

За словами представників місцевої поліції, бойовики взяли в заручники учнів
Бойовики, пов'язані з терористичним угрупуванням "Ісламська держава", увірвалися в середу в будівлю школи в південній частині Філіппін. Сталося це на південному острові Мінданао, де філіппінська армія намагається вибити з міста Мараві екстремістів з "Маутен".
На Філіппінах терористи захопили школу Фото: kontrakty.ua

Reuters повідомляє, що напад на школу приписують іншій групі.

За даними агентства, на школу в місті Пігкаваян напали бойовики угруповання Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. За словами представників місцевої поліції, бойовики взяли в заручники учнів. Їх кількість не уточнюється.

Надходять повідомлення про перестрілку екстремістів з філіппінськими солдатами.

Пігкаваян розташований приблизно в 190 км на південь від міста Мараві, який місяць тому атакувала пов'язана з ІГ * "Маутен". Ісламісти в масках і з чорними прапорами увірвалися в мусульманське місто з населенням в 200 тисяч чоловік. Напад став відповіддю на рейд військових на притулок одного з лідерів ІГ * "Абу Сайяф" Існілона Хапілона, за голову якого уряд США обіцяє 5 млн доларів.

З тих пір в Мараві триває бойова операція, яку сили безпеки ведуть проти терористів. За даними Генштабу армії, урядовим військам вдалося знищити на півдні країни близько 120 бойовиків "Маутен", ще приблизно 100 ісламістів були оточені. Загинули близько 60 солдатів і близько 30 мирних жителів.

Нагадаємо, терористичне угрупування "Ісламська держава" закликало своїх прихильників до атак в США, Європі, Росії, Австралії, Іраку, Сирії, Ірані та на Філіппінах під час священного місяця Рамадан, який почався в кінці травня.

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21 06 2017 12:58
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