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У французьких Альпах лавина накрила дев'ятьох людей: є загиблі

Тривога була піднята об 11:00 за місцевим часом
На гірськолижному курорті Тінь у Савойї (Франція) дев'ятьох людей накрило лавиною, принаймні, четверо людей загинули.
У французьких Альпах лавина накрила дев Фото: risk.ru

Гірський гід і вісім лижників були зметені в понеділок лавиною в районі позатрасового катання в Тіні, повідомляє телеканал BFMTV з посиланням на представників рятувальних служб.

Тривога була піднята об 11:00 (за місцевим часом, - ред.) в секторі розташованому на 2100 метрів над рівнем моря. О 12:15 чотирьох осіб вдалося врятувати, ще двоє були мертві, один потрапив у реанімацію.

Станом на 12:52 за місцевим часом, кількість жертв збільшилася до 4 осіб.

Нагадаємо, що в результаті сильного снігопаду і сходу лавин в Пакистані і Афганістані за останні три дні загинули 87 осіб, ще 16 отримали травми.

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13 02 2017 14:37
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