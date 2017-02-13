CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа гірськолижному курорті Тінь у Савойї (Франція) дев'ятьох людей накрило лавиною, принаймні, четверо людей загинули.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У французьких Альпах лавина накрила дев'ятьох людей: є загиблі
Тривога була піднята об 11:00 за місцевим часом
Фото: risk.ru
Гірський гід і вісім лижників були зметені в понеділок лавиною в районі позатрасового катання в Тіні, повідомляє телеканал BFMTV з посиланням на представників рятувальних служб.
Тривога була піднята об 11:00 (за місцевим часом, - ред.) в секторі розташованому на 2100 метрів над рівнем моря. О 12:15 чотирьох осіб вдалося врятувати, ще двоє були мертві, один потрапив у реанімацію.
Станом на 12:52 за місцевим часом, кількість жертв збільшилася до 4 осіб.
Нагадаємо, що в результаті сильного снігопаду і сходу лавин в Пакистані і Афганістані за останні три дні загинули 87 осіб, ще 16 отримали травми.
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