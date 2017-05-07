У Гамбурзі поліція водометами розігнала протестувальників перед самітом G20
Поліція підкреслила, що використовувала водомети не проти законного мітингу, а проти несанкціонованого наметового містечка, - інформує AFP.
Саміт G20 пройде в Гамбурзі 7 і 8 липня. На зустріч прибудуть лідери країн та урядів провідних держав світу, серед яких будуть президенти США Дональд Трамп та РФ Володимир Путін.
"Велика двадцятка" є провідним форумом для обговорення питань глобального економічного співробітництва. До групи G20 входять найбільші розвинені економіки світу, на частку яких припадає 85% світового ВВП.
Постійними учасниками зустрічей G20 є МВФ, Європейський центральний банк і Світовий банк.
Нагадаємо, зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа "на полях" саміту G20 запланована на 7 липня.
Зазначимо, канцлер ФРН, президент Франції і прем'єр Італії не ставлять завданням ізоляцію Дональда Трампа в ході саміту G20 через його рішення вийти з Паризької кліматичної угоди і збираються продовжувати співпрацю з різних тем.
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