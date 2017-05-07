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У Гамбурзі поліція водометами розігнала протестувальників перед самітом G20

У поліції заявили, що розганяли несанкціонований кемпінг
У Німеччині поліція використовувала водомети проти протестувальників за два дні до саміту "Великої двадцятки" в Гамбурзі.
У Гамбурзі поліція водометами розігнала протестувальників перед самітом G20 Фото: n24

Поліція підкреслила, що використовувала водомети не проти законного мітингу, а проти несанкціонованого наметового містечка, - інформує AFP.

Саміт G20 пройде в Гамбурзі 7 і 8 липня. На зустріч прибудуть лідери країн та урядів провідних держав світу, серед яких будуть президенти США Дональд Трамп та РФ Володимир Путін.

"Велика двадцятка" є провідним форумом для обговорення питань глобального економічного співробітництва. До групи G20 входять найбільші розвинені економіки світу, на частку яких припадає 85% світового ВВП.

Постійними учасниками зустрічей G20 є МВФ, Європейський центральний банк і Світовий банк.

Нагадаємо, зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа "на полях" саміту G20 запланована на 7 липня.

Зазначимо, канцлер ФРН, президент Франції і прем'єр Італії не ставлять завданням ізоляцію Дональда Трампа в ході саміту G20 через його рішення вийти з Паризької кліматичної угоди і збираються продовжувати співпрацю з різних тем.

 
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05 07 2017 11:55
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