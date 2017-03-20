У Генштабі прокоментували військові навчання російського флоту і авіації в окупованому Криму

Він також додав, що в Генштабі розробили плани реагування на провокаційні дії РФ

Будь-які навчання, які проходять на території анексованого Росією Криму, є незаконними.

Про це заявив офіцер управління у зв'язках з громадськістю Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов у коментарі Крим.Реалії.

"За цими навчаннями та відповідними структурами, уповноваженими проводити такого роду діяльність, ми спостерігаємо. Ми робимо це тому, що навчання проходять на тимчасово окупованій Російською Федерацією території і до них залучено велику кількість повітряно-десантних військ Збройних Сил Росії", – заявив Селезньов.

Він також додав, що в Генштабі розробили плани реагування на провокаційні дії РФ.

Нагадаємо, 20 березня на полігоні Опук на окупованому півострові стартували повітряно-десантні навчання Збройних сил країни-агресора. За словами представника збройних сил окупантів, в маневрах на полігоні беруть участь більше двох з половиною тисяч десантників і близько 600 одиниць бойової техніки.

2 березня Росія підняла по тривозі ряд з'єднань і військових частин, які дислокуються в Карачаєво-Черкесії, Чеченській республіці Дагестан і окупованому Криму.