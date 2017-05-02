Нацбанк заперечує, що директора департаменту НБУ "спіймали на хабарі"

Під час затримання силовиками директора департаменту НБУ безпосереднього факту отримання неправомірної вигоди не було , - запевняють в НБУ.

"Прес-служба НБУ звертається до журналістів з проханням утримуватися від завчасних висновків, коментарів та упереджених суджень щодо обставин затримання ГПУ та СБУ директора Департаменту платіжних систем Національного банку", - повідомляє прес-служба НБУ.

У Нацбанку уточнили, що як стало відомо під час судового засідання у п'ятницю 03 лютого 2017 року: арешт відбувся за місцем проживання вночі, а не на місці скоєння злочину; під час згаданої події був обшук, а не затримання з хабарем, безпосереднього факту отримання неправомірної вигоди також не було.

У регуляторі відзначили, що "посередники або "спільники" у помешканні під час затримання також не знаходилися", а "кількість коштів, згаданих в звинуваченні, набагато більша за суму коштів, виявлених під час обшуку".

"Ми вважаємо, що ця справа потребує підвищеної уваги правоохоронних органів, оскільки у цьому провадженні є такий важливий факт: представник компанії, який заявляє, що за реєстрацію платіжної системи він заплатив хабар, раніше представляв компанію, у якої НБУ відкликав ліцензію", - зазначили у НБУ.

Національний банк заявив, що всебічно сприяє слідству та сподівається на неупереджене розслідування та дотримання принципу презумпції невинуватості.

Нагадаємо, директора департаменту платіжних систем Національного банку України Сергія Шацького затримали 2 лютого за хабар.

Він вимагав 35 тисяч доларів за реєстрацію платіжної системи "Платисервіс", яка відбулася 24 січня цього року.

Згодом, Печерський райсуд Києва заарештував Шацького з можливістю вийти під заставу 800 тисяч гривень.