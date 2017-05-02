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Нацбанк заперечує, що директора департаменту НБУ "спіймали на хабарі"

Національний банк заявив, що всебічно сприяє слідству та закликає дотримуватися принципу презумпції невинуватості
Під час затримання силовиками директора департаменту НБУ безпосереднього факту отримання неправомірної вигоди не було , - запевняють в НБУ.
Нацбанк заперечує, що директора департаменту НБУ "спіймали на хабарі" Фото: zn.ua

"Прес-служба НБУ звертається до журналістів з проханням утримуватися від завчасних висновків, коментарів та упереджених суджень щодо обставин затримання ГПУ та СБУ директора Департаменту платіжних систем Національного банку", - повідомляє прес-служба НБУ.

У Нацбанку уточнили, що як стало відомо під час судового засідання у п'ятницю 03 лютого 2017 року: арешт відбувся за місцем проживання вночі, а не на місці скоєння злочину; під час згаданої події був обшук, а не затримання з хабарем, безпосереднього факту отримання неправомірної вигоди також не було.

У регуляторі відзначили, що "посередники або "спільники" у помешканні під час затримання також не знаходилися", а "кількість коштів, згаданих в звинуваченні, набагато більша за суму коштів, виявлених під час обшуку".

"Ми вважаємо, що ця справа потребує підвищеної уваги правоохоронних органів, оскільки у цьому провадженні є такий важливий факт: представник компанії, який заявляє, що за реєстрацію платіжної системи він заплатив хабар, раніше представляв компанію, у якої НБУ відкликав ліцензію", - зазначили у НБУ.

Національний банк заявив, що всебічно сприяє слідству та сподівається на неупереджене розслідування та дотримання принципу презумпції невинуватості.

Нагадаємо, директора департаменту платіжних систем Національного банку України Сергія Шацького затримали 2 лютого за хабар.

Він вимагав 35 тисяч доларів за реєстрацію платіжної системи "Платисервіс", яка відбулася 24 січня цього року.

Згодом, Печерський райсуд Києва заарештував Шацького з можливістю вийти під заставу 800 тисяч гривень.

 
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05 02 2017 16:18
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