У ГПУ є докази контактів Рубана з Захарченком, - Луценко

У слідства є серйозні докази на підтвердження того, що готувався теракт

ГПУ має аудіо-і відеодокази того, що керівник центру "Офіцерський корпус" Володимир Рубан контактував з ватажком так званої "ДНР" Олександром Захарченком.

Про це Генпрокурор Юрій Луценко заявив в ефірі телеканалу Zik, пише DT.ua.

"У нас є відео, де автомобіль, яким керує Рубан, перетинає нашу КПВВ, заїжджає на територію "ДНР", потім автоматники Захарченка сідають за кермо і в трьох військових частинах Горлівки закладають зброю. Повертаються. За кермо сідає Рубан. Далі, все бачили його затримання. при цьому у нас є докази того, це викладено в аудіо, про те що він контактував при цьому з Захарченком і планував терористичний акт", - розповів Луцнеко.

За словами генпрокурора, у слідства є серйозні докази на підтвердження того, що готувався теракт.

"Те, що я знаю з матеріалів слідства - трупів могло бути сотні. Я знайомий з матеріалами слідства. Можу вам сказати, що все дуже серйозно. Всі сумніваються, що версія голови СБУ підтверджена. У нас є дуже серйозні докази, що мова йшла про підготовку реального теракту, в тому числі - з мінометами, автоматами і гранатами", - заявив Луценко.

Він також відповів на глузування скептиків, що міни не збігаються з калібром кулемета, який був в бусі.

"При цьому треба згадати, що була перша партія зброї, яка була завезена на нашу територію під контролем Служби безпеки України та процесуальних керівників військової прокуратури. І ось до тих мінометів вона підходить", - зазначив глава ГПУ.

Нагадаємо, що Володимира Рубана затримали вранці 8 березня на пункті пропуску "Майорськ" на лінії розмежування. Під час перевірки меблів, які керівник "Офіцерського корпусу" вивозив з окупованої частини Донбасу, знайшли міномети, автомати Калашникова, підривники та іншу зброю. Провозилося все це під виглядом майна сім'ї переселенців.

Згідно з підозрою, пред'явленою Рубану, він готував замах на Президента Петра Порошенка, керівників силових структур та інших державних діячів.

Згідно з документом, у Рубана "не пізніше 14 листопада 2017 року" виник план здійснити в Києві теракт з метою залякування населення і спровокувати військовий конфлікт на території всієї України.

Зокрема, планувалося, що в урядовому кварталі будуть обстріляні з гранатометів, мінометів і стрілецької зброї будівлі Верховної Ради, Адміністрації Президента і житлових будинків. Одночасно з цим повинні були підірвати гранати всередині парламенту і з застосуванням стрілецької зброї та вибухових пристроїв вбити державних діячів і народних депутатів, які будуть присутні на засіданні ВР.

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Крім того, Рубан планував влаштувати захоплення будівлі парламенту в нічний час, а також організувати збройні напади на будинки, в яких живуть Петро Порошенко, глава МВС Арсен Аваков, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, секретар РНБО Олександр Турчинов. Всіх їх повинні були вбити.

Водночас, сам Володимир Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що що під час затримання на КПВВ був там як водій та мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

"Усі були в змові.... це організована операція двох служб", - заявив керівник "Офіцерського корпусу".

У свою чергу, Президент України Петро Порошенко заявив: "Мета була одна - дестабілізувати суспільство через масові терористичні акти. І докази цього, принаймні ті, що мені повідомив глава СБУ, є незаперечними".