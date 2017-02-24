У грабіжника, який поранив поліцейського в Сумах знайшли посвідчення СБУ
"Відносно нього відкрито ряд кримінальних проваджень: це розбій, умисне знищення або пошкодження майна, посягання на життя співробітника поліції і спроба заволодіння транспортним засобом. За вчинене за сукупністю йому загрожує до 15 років позбавлення волі", - повідомила спікер ГУНП в Сумській області Ельвіра , інформує "112 Україна" .
Вона також зазначила, що зараз зловмисник затриманий. В ході обшуку у нього було вилучено посвідчення колишнього позаштатного співробітника Служби безпеки України.
"Співробітники СБУ вже заявили, що будуть якомога більше допомагати слідству, а також про те, що це посвідчення у них знаходиться в розшуку", - додала Біганова.
Вона також повідомила, що постраждалий в результаті стрілянини правоохоронець зараз знаходиться в Києві.
"Куля, що потрапила в нього, застрягла між другим і третім межреберьем. Сподіваємося, що з ним все буде добре", - зазначила Ельвіра Біганова і додала, що наразі правоохоронці збирають гроші на лікування свого колеги.
Нагадаємо, у Сумах під час затримання злочинця, який намагався пограбувати банкомат, сталася перестрілка - поранено співробітника поліції охорони.
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