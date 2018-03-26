У Харкові горів торговий центр: евакуйовано 31 людину, - ФОТО
На місце відправили 4 оперативних пожежно-рятувальних відділення на автоцистернах, автодрабину та спеціальний рятувальний автомобіль.
"Розвідка пожежі встановила, що у даному торгівельному закладі на сходах 2-го поверху горіли силові кабелі на площі 2 кв.м., а також електрощитова у підвалі на площі 3 кв.м. Горіння полімерних матеріалів виділяло велику кількість небезпечного диму", - повідомляється на сайті ДСНС.
Фото: ДСНС
За попередніми даними причиною загоряння є коротке замкнення електричної мережі.
У ДСНС говорять, що адміністрація ТЦ змогла евакуювати більшість відвідувачів та співробітників на свіже повітря до прибуття рятувальників, але дехто все ж залишився на верхніх поверхах будівлі. Через дим люди втратили орієнтацію, не могли самостійно знайти вихід та задихались.
Фото: ДСНС
Нагадаємо, що 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.
Кількість загиблих внаслідок пожежі досягла 64 людей. З палаючої будівлі були врятовані 20 осіб, ще 200 евакуйовані.
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