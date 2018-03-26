Слідком Росії: під час пожежі в Кемерові евакуаційні виходи були заблоковані

В торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові під час пожежі було заблоковано пожежні виходи і відключено системe cповіщення.

Про це повідомили в прес-службі Слідчого комітету РФ.

"На даний момент затримані і допитані 4 підозрюваних, в їх числі технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація. Крім того вирішується питання про затримання п'ятого підозрюваного – співробітника ПОПа, який при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення", – йдеться в повідомленні.

У російському відомстві додали, що слідством вже отримано докази про те, що під час трагедії пожежні виходи в торговому центрі було заблоковано.

Нагадаємо, 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.

З палаючої будівлі були врятовані 20 осіб, ще 200 евакуйовані.

Кількість загиблих внаслідок пожежі досягла 64 людей.