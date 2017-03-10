Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Калинівці припинилися вибухи і пожежа, - ДСНС

Рух повітряного транспорту в радіусі п'яти кілометрів від Калинівки буде закритим до 9 жовтня
На військових складах у Калинівці на Вінниччині вже немає ані відкритих осередків горіння, ані вибухів боєприпасів.
У Калинівці припинилися вибухи і пожежа, - ДСНС Фото: dsns.gov.ua

Однак піротехніками і далі виїжджають на виклики від населення про виявлення підозрілих предметів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Усього з початку виконання робіт отримано 341 заявку, з них виконані – 341.

Зараз триває очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості за межами населених пунктів у 10-ти кілометровій зоні навколо арсеналу.

Рух повітряного транспорту в радіусі п'яти кілометрів від Калинівки буде закритим до 9 жовтня.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.

На гасіння пожежі від військової частини залучили 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Додамо, що за час ліквідації наслідків пожежі в Калинівці дві людини зазнали травм, загиблих немає.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 10 2017 10:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.