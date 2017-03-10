У Калинівці припинилися вибухи і пожежа, - ДСНС
Однак піротехніками і далі виїжджають на виклики від населення про виявлення підозрілих предметів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Усього з початку виконання робіт отримано 341 заявку, з них виконані – 341.
Зараз триває очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості за межами населених пунктів у 10-ти кілометровій зоні навколо арсеналу.
Рух повітряного транспорту в радіусі п'яти кілометрів від Калинівки буде закритим до 9 жовтня.
Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.
На гасіння пожежі від військової частини залучили 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
Додамо, що за час ліквідації наслідків пожежі в Калинівці дві людини зазнали травм, загиблих немає.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа