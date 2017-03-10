У Калинівці припинилися вибухи і пожежа, - ДСНС

Рух повітряного транспорту в радіусі п'яти кілометрів від Калинівки буде закритим до 9 жовтня

На військових складах у Калинівці на Вінниччині вже немає ані відкритих осередків горіння, ані вибухів боєприпасів.

Однак піротехніками і далі виїжджають на виклики від населення про виявлення підозрілих предметів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Усього з початку виконання робіт отримано 341 заявку, з них виконані – 341.

Зараз триває очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості за межами населених пунктів у 10-ти кілометровій зоні навколо арсеналу.

Рух повітряного транспорту в радіусі п'яти кілометрів від Калинівки буде закритим до 9 жовтня.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.

На гасіння пожежі від військової частини залучили 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Додамо, що за час ліквідації наслідків пожежі в Калинівці дві людини зазнали травм, загиблих немає.