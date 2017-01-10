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У Канаді чоловік напав на поліцейського і переїхав чотирьох пішоходів, – ВІДЕО

Напад кваліфікували як теракт
У канадському місті Едмонтон поліція затримала чоловіка, який збив на машині поліцейського, вдарив його ножем і втік, а під час погоні переїхав на іншому транспортному засобі ще чотирьох пішоходів.
У Канаді чоловік напав на поліцейського і переїхав чотирьох пішоходів, – ВІДЕО Фото: reuters.com

Як повідомляє Reuters, спочатку чоловік напав на офіцера, а потім зник з місця події на білому фургоні. Незабаром його зупинили поліцейські, щоб перевірити документи. Тоді під час погоні нападник знову спробував сховатися і наїхав на пішоходів. Від зіткнення транспортний засіб перекинувся.

У покинутій чоловіком машині поліція знайшла прапор радикального ісламістського угруповання "Ісламська держава".

Правоохоронці вважають, що нападник діяв один, однак назвали цей напад терористичним актом.

Усіх поранених під час наїзду автомобілем госпіталізували. Стан поліцейського не критичний.

Правоохоронці оприлюднили відеозапис моменту, коли нападник наїхав на поліцейського, і закликали людей повідомляти про будь-яку додаткову інформацію.

Нагадаємо, у французькому Марселі чоловік з ножем напав на перехожих на залізничній станції Сен-Шарль. Загинуло щонайменше двоє людей.

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01 10 2017 21:00
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