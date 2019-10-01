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У канадському місті десятки тюленів заблокували дороги та подвір’я

Їх не можуть повернути до океану
У канадській провінції Ньюфаундленд десятки тюленів застрягли на вулицях міста Роддіктон-Біде не в змозі повернутися назад до океану.
У канадському місті десятки тюленів заблокували дороги та подвір’я Фото: twitter.com/BrendonFitzPat3

Вони блокують вулиці та проїзди, а мешканці за законом не мають права втручатися у їхнє життя, повідомляє BBC. Дві тварини навіть загинули через аварію з автомобілем. Місцеві занепокоєні, що інші можуть померти від голоду.


Фото: twitter.com/BrendonFitzPat3


Фото: twitter.com/BrendonFitzPat3

Тюлені вийшли на суходіл після того, як вода раптово замерзла в океані. Експерти вважають, що швидкість замерзання води могла дезорієнтувати тварин і змусити рухатися у зворотній від океану бік. Відтак тварини застрягли на вулицях міста і не можуть повернутися у звичні умови проживання.

Місцеві мешканці не можуть допомогти тюленям, адже канадські закони забороняють людині втручатися у життя морських тварин.

У соціальних мережах почали оприлюднювати фотографії тварин, які лежать просто серед вулиць.

"Тюлені на дорогах, тюлені на парковках, на подвір’ях…У нас зростають побоювання, що тварини можуть померти від голоду, якщо фахівці з дикої природи не віднесуть їх назад до океану", - заявила мер міста Шейла Фіцджеральд.

Також, 30 грудня у Новій Зеландії вдруге за тиждень дельфіни викинулися на берег. П’ятдесят тварин знайшли мертвими на узбережжі, ще одного дельфіна довелося приспати.

 
 
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10 01 2019 15:31
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