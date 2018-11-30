У Новій Зеландії вдруге за тиждень дельфіни викинулися на берег

У Новій Зеландії за рік фіксують близько 85 випадків, коли тварини викидаються на узбережжя

У Новій Зеландії на островах Четем 51 гринда, що з родини дельфінових, викинулася на берег.

П’ятдесят тварин знайшли мертвими на узбережжі, ще одного дельфіна довелося приспати, інформує BBC.

"Неможливо було успішно врятувати одного дельфіна. На жаль, вирішили приспати. Це було найбільш гуманно. Це рішення постійно дається найбільш складно", — прокоментував Дейв Карлтон, відповідальний за управління ресурсами архіпелагу Четем.

Зразки аналізів тварин взяли для експертизи, аби знайти причину такої масової поведінки дельфінів.

Також, близько 145 гринд, що з родини дельфінових, померли після того, як викинулися на берег у Новій Зеландії.