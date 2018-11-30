CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Новій Зеландії на островах Четем 51 гринда, що з родини дельфінових, викинулася на берег.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Новій Зеландії вдруге за тиждень дельфіни викинулися на берег
У Новій Зеландії за рік фіксують близько 85 випадків, коли тварини викидаються на узбережжя
Фото: DOC
П’ятдесят тварин знайшли мертвими на узбережжі, ще одного дельфіна довелося приспати, інформує BBC.
"Неможливо було успішно врятувати одного дельфіна. На жаль, вирішили приспати. Це було найбільш гуманно. Це рішення постійно дається найбільш складно", — прокоментував Дейв Карлтон, відповідальний за управління ресурсами архіпелагу Четем.
Зразки аналізів тварин взяли для експертизи, аби знайти причину такої масової поведінки дельфінів.
Також, близько 145 гринд, що з родини дельфінових, померли після того, як викинулися на берег у Новій Зеландії.
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