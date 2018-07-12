У Керченській протоці стоять на якорях понад 140 суден, - Держприкордонслужба
"На якірних стоянках і рейдах в очікуванні проходу Керченською протокою перебуває понад 140 суден, 98 з яких з боку Чорного моря", - повідомляє Державна прикордонна служба.
Також повідомляється, що наприкінці листопада в Керченській протоці стояло понад 400 суден, але в перші дні грудня ситуація стабілізувалася і їх кількість знизилася до 105.
Прикордонники стверджують, що такими діями Росія збільшує ризик виникнення аварійних ситуацій через накопичення суден на стоянках.
"При цьому окупанти створюють перешкоди саме кораблям, що прямують в українські порти", - додали в ДПСУ.
Зокрема, за минулу добу через Керченську протоку росіяни пропустили лише 41 судно в обох напрямках, з яких 8 суден саме з/до портів України.
При цьому судна, які прямували з України чи в Україну перевіряли ФСБ Росії.
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