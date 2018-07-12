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У Керченській протоці стоять на якорях понад 140 суден, - Держприкордонслужба

Наприкінці листопада в Керченській протоці стояло понад 400 суден
Через Російську Федерацію, яка заблокувала прохід Керченською протокою, в очікуванні проходу стоїть понад 140 суден.
У Керченській протоці стоять на якорях понад 140 суден, - Держприкордонслужба Фото: blackseanews.net

"На якірних стоянках і рейдах в очікуванні проходу Керченською протокою перебуває понад 140 суден, 98 з яких з боку Чорного моря", - повідомляє Державна прикордонна служба.

Також повідомляється, що наприкінці листопада в Керченській протоці стояло понад 400 суден, але в перші дні грудня ситуація стабілізувалася і їх кількість знизилася до 105.

Прикордонники стверджують, що такими діями Росія збільшує ризик виникнення аварійних ситуацій через накопичення суден на стоянках.

"При цьому окупанти створюють перешкоди саме кораблям, що прямують в українські порти", - додали в ДПСУ.

Зокрема, за минулу добу через Керченську протоку росіяни пропустили лише 41 судно в обох напрямках, з яких 8 суден саме з/до портів України.

При цьому судна, які прямували з України чи в Україну перевіряли ФСБ Росії.

Додамо, що вантажопотік у портах Бердянська і Маріуполя скоротився більш ніж удвічі через дії Росії. У зв'язку із цим вони змушені перейти на чотириденний робочий тиждень і скорочувати співробітників.
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07 12 2018 11:53
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