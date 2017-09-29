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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Кореї розробили смартфон, який захищає людей від комах

Від південнокорейського гаджета виходять ультразвукові хвилі, які відлякують комах,
Новий смартфон LG K7i, представлений на заході India Mobile Congress, оснащений технологією, яка захистить власника від комах
У Кореї розробили смартфон, який захищає людей від комах Фото: CNN

Про це повідомляє CNN.

Від південнокорейського гаджета виходять ультразвукові хвилі, які відлякують комах, але є нешкідливими для людей.

Деякі інші продукти LG вже використовують подібну технологію, але в смартфоні ця функція була встановлена уперше. Компанія планує випустити цей смартфон не лише в Індії, але і в інших країнах.

Нагадаємо, 22 серпня інтернет-гігант Google офіційно представив в день затемнення на території США нову версію мобільної операційної системи Android 8.0 Oreo.

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29 09 2017 20:37
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