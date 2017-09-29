У Кореї розробили смартфон, який захищає людей від комах

Новий смартфон LG K7i, представлений на заході India Mobile Congress, оснащений технологією, яка захистить власника від комах

Про це повідомляє CNN.

Від південнокорейського гаджета виходять ультразвукові хвилі, які відлякують комах, але є нешкідливими для людей.

Деякі інші продукти LG вже використовують подібну технологію, але в смартфоні ця функція була встановлена уперше. Компанія планує випустити цей смартфон не лише в Індії, але і в інших країнах.

Нагадаємо, 22 серпня інтернет-гігант Google офіційно представив в день затемнення на території США нову версію мобільної операційної системи Android 8.0 Oreo.