ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНовий смартфон LG K7i, представлений на заході India Mobile Congress, оснащений технологією, яка захистить власника від комахПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кореї розробили смартфон, який захищає людей від комах
Від південнокорейського гаджета виходять ультразвукові хвилі, які відлякують комах,
Фото: CNN
Про це повідомляє CNN.
Від південнокорейського гаджета виходять ультразвукові хвилі, які відлякують комах, але є нешкідливими для людей.
Деякі інші продукти LG вже використовують подібну технологію, але в смартфоні ця функція була встановлена уперше. Компанія планує випустити цей смартфон не лише в Індії, але і в інших країнах.
Нагадаємо, 22 серпня інтернет-гігант Google офіційно представив в день затемнення на території США нову версію мобільної операційної системи Android 8.0 Oreo.
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29 09 2017 20:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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