У Косово в будівлі парламенту розпилили сльозогінний газ
Таким чином вони намагалися перешкодити затвердженню угоди про визнання лінії держкордону з Чорногорією 2015 року.
Про це повідомляє KosovaPress.
Через інцидент в парламенті зробили десятихвилинну перерву. Як уточнює телерадіокомпанія RTK, газ розпилили депутати радикального опозиційного руху "Самовизначення".
Угоду про демаркацію кордону було підписано в 2015 році, проте парламент Косово не ратифікував її. Ратифікація - ключова умова отримання безвізового режиму з Євросоюзом. Це вже не перша спроба ратифікувати документ. Попередні спроби привели до зіткнень активістів з поліцією.
Противники угоди стверджують, що Чорногорії відійде близько 8 тисяч гектарів землі Косова.
Раніше європейський комісар з питань політики сусідства і переговорів з розширення Йоганнес Ган заявив, що Сербія повинна досягти угоди про нормалізацію відносин з Косово, якщо хоче вступити в ЄС.
У січні Європейська комісія предстваила проект стратегії ЄС щодо країн Західних Балкан, який передбачає членство Сербії і Чорногорії в Європейському союзі в 2025 році.
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