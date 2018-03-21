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У Косово в будівлі парламенту розпилили сльозогінний газ

Опозиціонери намагалися перешкодити затвердженню угоди про визнання лінії держкордону з Чорногорією
У парламенті самопроголошеної республіки Косово опозиційні депутати розпилили сльозогінний газ.
У Косово в будівлі парламенту розпилили сльозогінний газ Фото: facebook.com/akr.akr.946

Таким чином вони намагалися перешкодити затвердженню угоди про визнання лінії держкордону з Чорногорією 2015 року.

Про це повідомляє KosovaPress.

Через інцидент в парламенті зробили десятихвилинну перерву. Як уточнює телерадіокомпанія RTK, газ розпилили депутати радикального опозиційного руху "Самовизначення".

Угоду про демаркацію кордону було підписано в 2015 році, проте парламент Косово не ратифікував її. Ратифікація - ключова умова отримання безвізового режиму з Євросоюзом. Це вже не перша спроба ратифікувати документ. Попередні спроби привели до зіткнень активістів з поліцією.

Противники угоди стверджують, що Чорногорії відійде близько 8 тисяч гектарів землі Косова.

Раніше європейський комісар з питань політики сусідства і переговорів з розширення Йоганнес Ган заявив, що Сербія повинна досягти угоди про нормалізацію відносин з Косово, якщо хоче вступити в ЄС.

У січні Європейська комісія предстваила проект стратегії ЄС щодо країн Західних Балкан, який передбачає членство Сербії і Чорногорії в Європейському союзі в 2025 році.

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21 03 2018 16:43
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